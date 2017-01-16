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На Кипре за связи с Гюленом арестованы девять турецких полковников http://www.segodnya.ua/img/article/7884/64_main.1484526838.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/64_tn.1484526838.jpg Мир Также в их домах прошли обыски

На Кипре за связи с Гюленом арестованы девять турецких полковников

Сегодня, 02:33

Также в их домах прошли обыски

Фетхуллах Гюлен, фото ratel.kz
Фетхуллах Гюлен, фото ratel.kz

В столице турецкой части Кипра Никосии задержаны девять полковников армии Турции в рамках операции против организации Фетхуллаха Гюлена (FETO). Об этом со ссылкой на военных сообщает Anadolu в воскресенье, 15 января.

Полковников вывезли двумя военными вертолетами в столицу Турции Анкару. Также в их домах прошли обыски.

Ранее в Стамбуле арестовали еще 84 офицеров Вооруженных сил Турции по обвинению в причастности к организации Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в организации попытки переворота в июле прошлого года.

Напомним, за предполагаемые связи с Гюленом в Турции арестованы 35 тысяч человек.
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Источник:

Корреспондент

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