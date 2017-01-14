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На китайской трассе столкнулись сразу 19 автомобилей: есть жертвы http://www.segodnya.ua/img/article/7881/90_main.1484383304.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/90_tn.1484383304.jpg Мир В результате массового ДТП погибли шесть человек, семь автомобилей загорелись

На китайской трассе столкнулись сразу 19 автомобилей: есть жертвы

Сегодня, 10:40

В результате массового ДТП погибли шесть человек, семь автомобилей загорелись

В Китае столкнулись сразу 19 авто. Фото: CEN
В Китае столкнулись сразу 19 авто. Фото: CEN

Сегодня утром на территории города Цинъюань провинции Гуандун (Южный Китай) произошло столкновение 19 автомобилей, что привело к возгоранию 7 из них. Об этом сообщает агенство "Синьхуа".


По предварительным данным местных властей, в результате ДТП погибли 6 человек, еще 15 пострадали.

Идет расследование инцидента и операция по ликвидации последствий ЧП.
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