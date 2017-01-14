На китайской трассе столкнулись сразу 19 автомобилей: есть жертвы

В результате массового ДТП погибли шесть человек, семь автомобилей загорелись

Сегодня утром на территории города Цинъюань провинции Гуандун (Южный Китай) произошло столкновение 19 автомобилей, что привело к возгоранию 7 из них. Об этом сообщает агенство "Синьхуа".



По предварительным данным местных властей, в результате ДТП погибли 6 человек, еще 15 пострадали.

Идет расследование инцидента и операция по ликвидации последствий ЧП.