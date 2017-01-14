На китайской трассе столкнулись сразу 19 автомобилей: есть жертвы
В результате массового ДТП погибли шесть человек, семь автомобилей загорелись
Сегодня утром на территории города Цинъюань провинции Гуандун (Южный Китай) произошло столкновение 19 автомобилей, что привело к возгоранию 7 из них. Об этом сообщает агенство "Синьхуа".
По предварительным данным местных властей, в результате ДТП погибли 6 человек, еще 15 пострадали.
Идет расследование инцидента и операция по ликвидации последствий ЧП.
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