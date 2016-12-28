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На Кубе запретили называть именем Кастро улицы и возводить ему памятники http://www.segodnya.ua/img/article/7837/72_main.1482884018.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/72_tn.1482884018.jpg Мир Этот закон соответствует воле самого Фиделя Кастро.

На Кубе запретили называть именем Кастро улицы и возводить ему памятники

Сегодня, 02:16

Этот закон соответствует воле самого Фиделя Кастро.

Фидель Кастро, фото 24СМИ
Фидель Кастро, фото 24СМИ

Национальная ассамблея народной власти Кубы (парламент страны) единогласно приняла закон, запрещающий называть именем лидера кубинской революции Фиделя Кастро площади и улицы страны, воздвигать ему памятники, а также использовать его имя для коммерческой деятельности.

Как отмечается в преамбуле принятого документа, этот закон соответствует воле самого Фиделя Кастро.

Имя лидера кубинской революции запрещено использовать для названий "организаций, площадей, парков, проспектов, улиц и других общественных мест", равно как и в названиях любых наград и титулов, говорится в законе. Также запрещается использовать образ Фиделя "для возведения монументов, бюстов, статуй" и других памятных объектов, а также в коммерческих целях.

При этом принятый законопроект не ограничивает использование образа команданте в литературных произведениях.

Запрет на использование имени и образа Фиделя Кастро не распространяется на фотографии и плакаты, которые на данный момент уже имеются на кубинских предприятиях, в школах и университетах, сообщает сайт Cubadebate.

Именем Фиделя Кастро в будущем может быть названа лишь какая-либо организация, которая будет заниматься изучением его наследия.
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Источник:

РИА Новости

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