На Луизиану обрушились торнадо
В Луизиане из-за серии торнадо пострадали десятки человек
На Луизиану обрушились торнадо, фото AFP
На Луизиану обрушились торнадо, фото AFP
На Луизиану обрушились торнадо, фото AFP
На Луизиану обрушились торнадо, фото AFP
На Луизиану обрушились торнадо, фото AFP
На Луизиану обрушились торнадо, фото AFP
На Луизиану обрушились торнадо, фото AFP
На Луизиану обрушились торнадо, фото AFP
На Луизиану обрушились торнадо, фото AFP
На Луизиану обрушились торнадо, фото AFP
Десятки человек пострадали, порядка 10 тысяч домов остались без света из-за нескольких торнадо, обрушившихся на американский штат Луизиана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее сообщалось, что во вторник на юге Луизианы было зафиксировано по меньшей мере три торнадо — на востоке Нового Орлеана, недалеко от города Доналдсонвилл, а также в городе Киллиан. Многие строения и дома были серьезно повреждены, в отдельных районах оборваны линии электропередачи.
Как сообщил мэр Нового Орлеана Митч Ландрье, два человека получили серьезные травмы.
Метеорологический центр США в городе Норман, штат Оклахома, сообщил, что из-за непогоды в зоне риска находятся 2,7 миллиона жителей Луизианы, Миссисипи и Алабамы.
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