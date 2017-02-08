На Луизиану обрушились торнадо

Десятки человек пострадали, порядка 10 тысяч домов остались без света из-за нескольких торнадо, обрушившихся на американский штат Луизиана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось, что во вторник на юге Луизианы было зафиксировано по меньшей мере три торнадо — на востоке Нового Орлеана, недалеко от города Доналдсонвилл, а также в городе Киллиан. Многие строения и дома были серьезно повреждены, в отдельных районах оборваны линии электропередачи.

Как сообщил мэр Нового Орлеана Митч Ландрье, два человека получили серьезные травмы.

Метеорологический центр США в городе Норман, штат Оклахома, сообщил, что из-за непогоды в зоне риска находятся 2,7 миллиона жителей Луизианы, Миссисипи и Алабамы.