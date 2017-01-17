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На месте крушения "Боинга" под Бишкеком найден второй "черный ящик" http://www.segodnya.ua/img/article/7890/45_main.1484657156.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/45_tn.1484657156.jpg Мир Расшифровкой и анализом данных с бортовых самописцев займутся специалисты их Москвы

На месте крушения "Боинга" под Бишкеком найден второй "черный ящик"

Сегодня, 14:45

Расшифровкой и анализом данных с бортовых самописцев займутся специалисты их Москвы

Под Бишкеком нашли второй самописец с грузового &quot;Боинга&quot;. Фото: wikipedia.org
Под Бишкеком нашли второй самописец с грузового "Боинга". Фото: wikipedia.org

На месте крушения грузового самолета "Боинг 747-400", который рухнул в минувший понедельник на дачный поселок рядом с бишкекским аэропортом "Манас", найден второй "черный ящик". Об этом сообщили сегодня, 17 января, в пресс-службе правительства Кыргызстана.

По словам собеседника агентства, второй бортовой самописец "обнаружен днем во вторник в ходе проведения поисково-спасательных работ на месте крушения "Боинга".

Напомним, что первый бортовой самописец с разбившегося "Боинга" был обнаружен 16 января.

Также сообщается, что расшифровкой и анализом данных с "черных ящиков" займутся "специалисты Межгосударственного авиационного комитета" (МАК).

Ожидается, что специалисты МАК прибудут в Киргизию сегодня авиарейсом из Москвы.

Как сообщалось, "Боинг 747-400" турецкой авиакомпании в минувший понедельник при заходе на посадку рухнул на дачный поселок Дача СУ, расположенный в непосредственной близости от аэропорта "Манас".

Самолет упал на жилые дома, большинство жертв являются жителями поселка, которые оказались придавленными обломками самолета.
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Источник:

Интерфакс

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