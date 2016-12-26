Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
На месте крушения Ту-154 найдено тело пилота http://www.segodnya.ua/img/article/7833/0_main.1482772172.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7833/0_tn.1482772172.jpg Мир Поисковым работам мешает то, что многочисленные фрагменты разбившегося самолета погружены в ил

На месте крушения Ту-154 найдено тело пилота

Сегодня, 19:05

Поисковым работам мешает то, что многочисленные фрагменты разбившегося самолета погружены в ил

Фото: AFP
Фото: AFP

В Черном море найдено тело одного из членов экипажа разбившегося у сочинских берегов Ту-154 Минобороны России. Погибший был одет в форму пилота. Всего на месте крушения обнаружено 13 тел погибших.

Поисковым работам мешает то, что многочисленные фрагменты разбившегося самолета погружены в ил, сообщает "Интерфакс". При осмотре дна активно используется робототехника.

Ранее на поверхность были подняты две детали систем управления самолетом.

В Москву были доставлены на опознание десять тел погибших. Одно тело уже опознано.

Читайте также: Черные ящики разбившегося Ту-154 пока не найдены

Напомним, Ту-154 направлялся 25 декабря из Сочи на авиабазу ВКС России в сирийский Хмеймим. На его борту было 92 человека, в том числе артисты ансамбля Александрова и десять журналистов трех телеканалов, а также Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Все они погибли.

Обломки лайнера были обнаружены на дне моря менее чем в двух километрах от берега. Разброс обломков составляет 500 метров. Крупные обломки пассажирского самолета находятся на глубине от 25 до 35 метров. В полутора километрах от берега сонар обнаружил крупный обломок, который может оказаться фюзеляжем самолета.
крушение, Минобороны, море, Ту-154, артисты, разбился, пилот, обломки, погибший, минобороны россии, обломок, робототехника, россии
Все новости по теме Крушение Ту-154.

Вы сейчас просматриваете новость "На месте крушения Ту-154 найдено тело пилота". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Интерфакс, Вести.Ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Авиакатастрофа Ту-154. Фото: i.ytimg.com

Российский писатель назвал три признака теракта на борту Ту-154

Сегодня, 16:52

Российские власти сознательно открещиваются от версии с терактом по идеологическим причинам, считает Веллер

Мир

В Минобороны РФ заявили, что пассажиры рухнувшего Ту-154 не были в спасательных жилетах. Фото: AFP

В Минобороны РФ опровергли последние слухи о крушении Ту-154

Сегодня, 16:47

В оборонном ведомстве России утверждают, что на погибших не было спасательных жилетов

Мир

В России объявлен траур. Фото: AFP

На борту разбившегося Ту-154 был бывший бэк-вокалист группы "Любэ"

Сегодня, 16:45

Евгений Насабулин был среди музыкантов, летевших в Сирию

Мир

Ту-154 испытал проблемы при взлете. Фото: podrobnosti.ua

Взрыва не было: очевидец рассказал о "странностях" при взлете Ту-154

Сегодня, 15:48

Самолет взлетал с необычным ревем турбин, а затем пилот попытался развернуться, чтобы его посадить, рассказал мужчина

Украина

Украинцы безэмоционально отреагировали на крушение Ту-154 в России. Фото: AFP

Реакция украинцев на крушение Ту-154 в России

Сегодня, 15:25

Агрессия Кремля и тысячи убитых российскими солдатами людей изменили восприятие граждан Украины

Мир

Кустурица. Фото: euromag.ru

Кустурица прокомментировал крушение Ту-154: это невосполнимая утрата

Сегодня, 14:50

Он отметил, что выступление хора имени Александрова всегда воодушевляло слушателей и коллег по сцене

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.