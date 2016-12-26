На месте крушения Ту-154 найдено тело пилота

Поисковым работам мешает то, что многочисленные фрагменты разбившегося самолета погружены в ил

В Черном море найдено тело одного из членов экипажа разбившегося у сочинских берегов Ту-154 Минобороны России. Погибший был одет в форму пилота. Всего на месте крушения обнаружено 13 тел погибших.

Поисковым работам мешает то, что многочисленные фрагменты разбившегося самолета погружены в ил, сообщает "Интерфакс". При осмотре дна активно используется робототехника.

Ранее на поверхность были подняты две детали систем управления самолетом.

В Москву были доставлены на опознание десять тел погибших. Одно тело уже опознано.

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Напомним, Ту-154 направлялся 25 декабря из Сочи на авиабазу ВКС России в сирийский Хмеймим. На его борту было 92 человека, в том числе артисты ансамбля Александрова и десять журналистов трех телеканалов, а также Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Все они погибли.

Обломки лайнера были обнаружены на дне моря менее чем в двух километрах от берега. Разброс обломков составляет 500 метров. Крупные обломки пассажирского самолета находятся на глубине от 25 до 35 метров. В полутора километрах от берега сонар обнаружил крупный обломок, который может оказаться фюзеляжем самолета.