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На месте крушения Ту-154 обнаружили фрагменты самолета http://www.segodnya.ua/img/article/7831/50_main.1482751925.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/50_tn.1482751925.jpg Мир Обломки были найдены в миле от берега на глубине 25 метров

На месте крушения Ту-154 обнаружили фрагменты самолета

Сегодня, 13:29

Обломки были найдены в миле от берега на глубине 25 метров

В России объявлен траур. Фото: AFP
В России объявлен траур. Фото: AFP

Поисковая группа МЧС РФ обнаружила в миле от берега обломки, предположительно, самолета Ту-154 Министерства обороны, сообщили источники в экстренных службах.

"Группа водолазов МЧС обнаружила обломки на дне Черного моря в миле от берега на полосе в 400 метров на глубине 25 метров", – сказал источник.

По его словам, часть фрагментов уже поднята на поверхность.

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В настоящее время на место обнаружения обломков стягиваются поисковые группы, в том числе водолазы. По словам источника, водолазы осуществляют повторный спуск.

"На дне много мелких деталей и практически нет крупных", – добавил источник.

Напомним, катастрофа самолета Ту-154 произошла накануне рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека – военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, и музыканты ансамбля имени Александрова, которые направлялись в Сирию, чтобы поздравлять авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим с Новым годом.

К настоящему моменту в ходе развернутой операции удалось обнаружить тела 11 погибших.

Сегодня, 26 декабря, в России объявлен общенациональный траур по погибшим в авиакатастрофе.
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Источник:

ИТАР-ТАСС

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