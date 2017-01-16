На месте падения самолета в Киргизии орудуют мародеры (видео)

Трагедия в Киргизии. Турецкий грузовой самолет разбился при заходе на посадку возле Бишкека. Он упал прямо на жилые дома. Снес около 30 зданий. По последним данным, погибли 37 человек – в основном это жители дачного поселка.

"В районе семи утра где-то... Сначала был сильный хлопок, после чего вообще тряхонуло все близлежащие дома, которые были. Все перепугались, стали выбегать на улицу", – рассказывает Андрей Андреев, очевидец.

Сразу же после падения самолет загорелся. Местные жители бросились спасать членов экипажа. Троих вытащили уже мертвыми, еще один человек скончался по дороге в больницу. И это было лишь начало. Количество жертв росло каждую минуту, ведь лайнер полностью разрушил или повредил около тридцати домов. Их жильцы либо погибли, либо сильно травмированы. Родственники не могут прийти в себя.

Один из обломков упал прямо на дом моей соседки. Ее дети – в России, а она здесь присматривала за внучками. Старшая – в шестом классе училась, средняя – в третьем. И все они погибли. Была еще самая маленькая, третья девочка. Но ее пока не могут найти.

Чужое горе не мешает наживаться самым циничным очевидцам трагедии. Местная милиция уже арестовала мужчину, который собирал на месте крушения мобильные телефоны погибших. Следователи до сих пор работают на месте, пытаются понять, почему разбился самолет. Сначала грешили на погоду: утром стоял густой туман. Но позже власти эту версию опровергли.

"В 7.07 экипаж получил от диспетчеров разрешение на посадку. Погодные условия позволяли приземлиться. До этого, во время тумана, удачно сели 11 самолетов", – сказал Мухамметкалый Абулгазиев, вице-премьер-министр Киргизии.

А вот в МЧС Киргизии предположили, что причина падения – в ошибке пилотов. Лайнер не зашел на посадку с первого раза и начал второй круг. Но не вписался во взлетную полосу, зацепил забор и рухнул на дома.

В связи с трагедией завтрашний день официально объявлен траурным.

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