На месте взрывов у автобуса немецкой "Боруссии" обнаружена признательная записка

Сегодня, 02:23

Также был обнаружен еще один подозрительный предмет

На месте взрыва. Фото: AFP
На месте взрыва. Фото: AFP

На месте взрывов в Дортмунде у автобуса футбольной команды "Боруссия" была обнаружена записка, составитель или составители которой берут на себя ответственность за случившееся. Об этом сообщила на пресс-конференции представитель прокуратуры, передает DW. Она отказалась раскрывать содержание записки, заявив, что правоохранители изучают находку.

В прокуратуре уточнили, что рассматривают все возможные версии произошедшего, но пока ничто не указывает на то, что случившееся следует квалифицировать как теракт. На данный момент расследование проводится по подозрению в покушении на убийство.

При этом власти исходят из того, что это была намеренная атака на команду "Боруссия", заявил глава полиции Дортмунда Грегор Ланге (Gregor Lange). На месте происшествия был также обнаружен еще один подозрительный предмет, похожий на взрывчатку. Сейчас следователи проверяют все улики, однако детали происшествия пока неизвестны.

Как сообщалось, накануне в Дортмунде произошли взрывы возле автобуса футбольного клуба "Боруссия". Три взрывных устройства взорвались в непосредственной близости от автомобиля. Пострадал один человек – испанский футболист Бартра, который с порезами отправлен в больницу.
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