На парламентских выборах во Франции побеждают "макронисты" – СМИ

Вчера, 22:01

Согласно исследованию Kantar Sofres, партия Макрона вместе с союзниками-центристами получают 360 мест

Эммануэль Макрон, фото AFP
Эммануэль Макрон, фото AFP

Партия "Вперед, республика!" президента Франции Эммануэля Макрона по итогам второго тура парламентских выборов завоевала абсолютное большинство мест в Национальном собрании, свидетельствуют результаты опросов, опубликованные местными СМИ.

Согласно исследованию Kantar Sofres, партия Макрона вместе с союзниками-центристами получают 360 мест.

На втором месте финишировала правая партия "Республиканцы" и ее союзники (133 места).

Третьими идут социалисты и их союзники (46 мест). Далее следует альянс "Непокоренной Франции" и коммунистов (26 мест). Ультраправый "Национальный фронт" получит шесть мест. Еще шесть мест – у кандидатов других политических партий и движений.

Ранее похожие данные передавали СМИ Бельгии.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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