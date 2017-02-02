На пляже Аргентины полуголые девушки устроили разборки с полицией (видео)

На одном из пляжей Аргентины произошел мини-протест, когда полиция потребовала трем девушкам, отдыхавшим топлесс, одеться. Видео происшествия было опубликовано на сайте The Daily Mail, – передает "Обозреватель".

Сообщается, что стражи порядка сделали замечание трем девушкам, которых принимали солнечные ванны топлесс. Полицейских вызвали другие отдыхающие, которых возмутил факт отсутствия одежды на женщинах.

Виновницы устроили разборки с полицейскими, мотивируя свой поступок тем, что они имеют такое же право ходить с неприкрытым верхом, как и мужчины.

Инцидент привлек внимание других отдыхающих, мнение которых разделилось. Одни поддерживали девушек, другие были категорически против, называя все "эксгибиционизмом" и требовали загорать в таком виде на нудистском пляже.

В результате девушкам пришлось удалиться из пляжа, когда правоохранители пригрозили надеть на них наручники. К месту происшествия прибыло около 6 патрульных экипажей и 20 полицейских.

Видео быстро стало вирусным и женщины Аргентины призывают к акциям протеста против ущемления их прав.

Неожиданно пострадавших поддержал мер города Никочеа, Факундо Лопес. Градоначальник признал, что существующий закон устарел и он готов его модернизировать.

"Закон устарел, я готов ее модернизировать. Просто посмотрите на комментарии в сетях отметить, чтобы понять, что нам предстоит пройти долгий путь, чтобы устранить стереотипы, связанные с мужественностью в Аргентине".

Сейчас в стране планируются марши 7 и 11 февраля и участники могут зарегистрироваться. Один из девизов митинговальщиков Буэнос-Айреса – "Наша грудь не должна попадать под цензуру"!

Видео: YouTube