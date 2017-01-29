На праймериз французских социалистов победил Бенуа Амон

Вчера, 23:15

Праймериз социалистов во Франции проходят в два тура

На праймериз французских социалистов победил Бенуа Амон, фото AFP
На праймериз французских социалистов победил Бенуа Амон, фото AFP

Во Франции на праймериз Социалистической партии победил бывший министр образования Бенуа Амон, передает Reuters. 49-летний политик получил 58,65 процента голосов. Его соперник, бывший премьер-министр Мануэль Вальс, получивший 41,35 процента, признал свое поражение.

Праймериз социалистов во Франции проходят в два тура, первый состоялся 22 января, тогда также победил Амон, его поддержали 36,03 процента проголосовавших. Вальс был вторым — 31,48 процента, третьим — бывший министр экономики Арно Монтебур (17,52 процента голосов).

Президентские выборы пройдут в два этапа — 23 апреля и 7 мая. Помимо кандидата от правящей Соцпартии, в борьбе за пост главы государства сойдутся бывший премьер Франсуа Фийон, победивший на праймериз правоцентристов, и лидер ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Как отмечается, из-за крайне непопулярного действующего президента-социалиста Франсуа Олланда есть риск, что представитель этой партии не выйдет во второй тур. Пока наиболее вероятно, что в нем встретятся Фийон и Ле Пен. В то же время, как показывают опросы, наращивает свою популярность бывший министр экономики Эмануэль Макрон, который намерен идти на выборы как независимый кандидат. По мнению аналитиков, победа на праймериз Амона, более левого, чем Вальс, предпочтительнее для Макрона, так как сторонники Вальса, более лояльного к бизнес-сообществу, могут отдать свой голос Макрону.
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Источник:

Lenta.ru

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