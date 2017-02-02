На протесты против правительства в Румынии вышли более 100 тысяч человек (фото)

Протесты связаны с внесением изменений в уголовный кодекс страны и объявлением массовой амнистии

На акции протеста против правительства в столице Румынии Бухаресте вышли более 100 тыс. человек.

Между демонстрантами и полицией происходят столкновения, сообщает РБК со ссылкой на румынское агентство Agerpress.

Протесты связаны с внесением изменений в уголовный кодекс страны и объявлением массовой амнистии. По мнению протестующих, в результате подобных мер на свободу могут выйти опасные преступники и коррумпированные политики.

Протестующие несут плакаты с надписями "Мы не признаем законы, выпущенные бандитами" и "В отставку!". Демонстранты заняли площадь Виктория, где располагается официальная резиденция премьер-министра Румынии и правительства страны.

Некоторые участники демонстрации кидают петарды в сотрудников сил правопорядка. В ответ полиция применила слезоточивый газ. В результате столкновений двое человек были госпитализированы. По словам врачей, один из них — полицейский, в которого попал брошенный демонстрантами кирпич, а другой — демонстрант, в голову которому попала петарда.

Акции протеста также проходят и в других городах Румынии. Министр внутренних дел страны Кармен Дан уже обратилась ко всем протестующим с обращением, в котором призвала отказаться от применения насилия.



