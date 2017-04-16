На референдуме в Турции произошла перестрелка, есть погибшие

Сегодня, 14:20

Преступление случилось на почве расхождения в политических убеждениях двух семей, которые решили разобраться с помощью оружия

Перестрелка в Турции. Фото: AFP
Перестрелка в Турции. Фото: AFP

Референдум в Турции проходит не совсем гладко – в провинции Дыярбакыр случилась перестрелка на одном из избирательных участков, которая привела к гибели двух людей, сообщает NewsOne со ссылкой на AP.

Сообщается, что данный участок находится в в помещении школы, а сама стрельба произошла неподалеку.Так, две семьи с помощью оружия решили отстоять каждая свои политические убеждения. В результате стрельбы погибли два человека, еще двое получили ранения.

Отметим, что в данной турецкой провинции в последние дни не спокойно. Так, пять дней назад там прогремел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек.

Напомним, в Турции сегодня проходит референдум относительно поправок в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления.На референдуме на 167140 избирательных участках будут голосовать 55,3 миллиона турецких граждан. Кроме того, в тюрьмах будет создан еще 461 избирательный участок. Граждане Турции, проживающие за рубежом, проголосовали досрочно. Подробнее о том, какие изменения могут ждать правящую верхушку в Турции, читайте здесь.
Турция, погибли, перестрелка, референдум

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