На рейсе авиакомпании United Airlines снова пострадал пассажир

Сегодня, 10:34

Скорпион каким-то образом очутился на голове одного из пассажиров, после чего укусил его

Авиакомпания становится опасной для пассажиров. Фото из открытых источников
Авиакомпания становится опасной для пассажиров. Фото из открытых источников

Пассажир одного из рейсов авиакомпании United Airlines стал жертвой скорпиона, который очутился в салоне бизнес-класса самолета, сообщает CNN.

Как рассказал супруга пострадавшего, инцидент произошел в салоне бизнес-класса. Ядовитое насекомое очутилось каким-то образом на голове у мужчины, а когда тот попытался его стряхнуть, скорпион ужалил его.

В авиакомпании не стали отрицать произошедшее и быстро связалась с врачом на земле прямо во время полета.

"Наша команда немедленно связалась с врачом на земле, который давал рекомендации на протяжении полета", – говорится в заявлении United Airline.

Напомним, на днях в сети опубликовано видео, на котором запечатлено шокирующее поведение охранников аэропорта Чикаго, которые силой выволокли пассажира из салона самолета авиакомпании United Airlines.
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Источник:

РИА Новости

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