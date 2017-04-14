На рейсе авиакомпании United Airlines снова пострадал пассажир

Скорпион каким-то образом очутился на голове одного из пассажиров, после чего укусил его

Пассажир одного из рейсов авиакомпании United Airlines стал жертвой скорпиона, который очутился в салоне бизнес-класса самолета, сообщает CNN.

Как рассказал супруга пострадавшего, инцидент произошел в салоне бизнес-класса. Ядовитое насекомое очутилось каким-то образом на голове у мужчины, а когда тот попытался его стряхнуть, скорпион ужалил его.

В авиакомпании не стали отрицать произошедшее и быстро связалась с врачом на земле прямо во время полета.

"Наша команда немедленно связалась с врачом на земле, который давал рекомендации на протяжении полета", – говорится в заявлении United Airline.

Напомним, на днях в сети опубликовано видео, на котором запечатлено шокирующее поведение охранников аэропорта Чикаго, которые силой выволокли пассажира из салона самолета авиакомпании United Airlines.