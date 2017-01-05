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На север Германии обрушилась стихия http://www.segodnya.ua/img/article/7856/89_main.1483603165.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/89_tn.1483603165.jpg Мир В трех городах началось наводнение, хотя ураганный ветер уже немного стих

На север Германии обрушилась стихия

Сегодня, 09:58

В трех городах началось наводнение, хотя ураганный ветер уже немного стих

Север Германии штормит. Фото: AFP
Север Германии штормит. Фото: AFP

На севере Германии, в федеральных землях Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург-Передняя Померания объявлен режим чрезвычайного положения из-за ураганного ветра, пишет Deutsche Welle.

Так, на улицах в городах Любек, Росток, Варнемюнде и Висмар вечером в среду, 4 января, были зафиксированы затопления. Повреждены десятки зданий.

В Любеке по меньшей мере 8 автомобилей были вытащены из затопленных территорий. Пешие подходы к центральным районам городов оказались перекрыты. Наводнение может стать крупнейшим за последние 10 лет, сообщает dpa.

Метеорологи не исключают, что уровень воды в городах поднимется еще на 10 сантиметров. В Любеке, Висмаре и Ростоке уровень уже превысил норму более чем на полтора метра.

При этом ураганный ветер немного стих, сообщает телевещатель ARD. На острове Рюген один из районов коммуны Гагер оказался отрезанным от остальной части острова. Еще на одном острове Германии – Узедоме – повреждения оказались более существенными.

На востоке и юге Германии не исключены сильные снегопады и ливни с градом. В пятницу по всей Германии ожидаются морозы до минус 7 градусов, а в горах – до минус 20.
Германия, ветер, наводнение, ураган, ураганный ветер

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