На Шотландию обрушился мощный ураган (фото)

Разгул стихии в стране ожидается в самый разгар рождественских праздников

Ураган "Барбара", обрушившийся на Шотландию, привел к отключениям электричества, перебоям в движении транспорта и закрытию школ, передает BBC.

Скорость ветра на одном из шотландских островов достигала 146 километров в час.

В пятницу в северо-западной части Шотландии были закрыты почти 120 школ, где учатся 8,5 тыс. детей.

В некоторых районах Шотландии было нарушено движение поездов и автобусов, отменены паромы на близлежащие острова.

Аэропорт Сторновэй на острове Льюис был закрыт после того как два самолета не смогли совершить там посадку и вернулись в аэропорты отправления в других шотландских городах.

На некоторых островах на северо-западе Шотландии наблюдались отключения электричества. Энергетикам пришлось задействовать резервные мощности и объявить "желтый" уровень тревоги, который предполагает дополнительные дежурства.

В Эдинбурге из-за порывистого сильного ветра на несколько часов была закрыта для посещения площадь Святого Эндрю, парк высотных аттракционов (их позже открыли) и Шотландский рынок.

Шотландское агентство окружающей среды зафиксировало восемь подтоплений и предупредило о таком же количестве возможных новых подтоплений в ближайшие дни.

По прогнозам синоптиков, ураган "Барбара", а также чуть менее мощный ураган "Конор" будут бушевать на территории Шотландии как минимум ближайшие три дня, то есть в разгар рождественских праздников.