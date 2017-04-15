На Шри-Ланке под горами мусора погибли 11 человек
Поисково-спасательные работы продолжаются, на месте ЧП работают медики и военные
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
В столице Шри-Ланки обрушилась гигантская мусорная свалка, погибли 11 человек, 21 пострадал, пишет AFP. Из-за продолжительных дождей гора мусора на свалке начала смещаться в сторону домов. В дальнейшем отходы загорелись и рухнули на жилища
Инцидент произошел в трущобах Коломбо. Среди погибших есть дети.
Сейчас сотни военных занимаются поиском выживших, а медики работают с пострадавшими.
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