На стадионе в Орландо установили цветные сиденья в память о погибших в гей-клубе

Всего на арене команды "Орландо Сити" было установлено 49 сидений в цветах радуги

Клуб из MLS "Орландо Сити" установил на одной из трибун разноцветные сиденья в память о жертвах стрельбы в ночном гей-клубе.

Всего было установлено 49 сидений в цветах радуги – именно столько человек погибло в результате стрельбы в ночном гей-клубе "Пульс".

Трагедия случилась в Орландо (штат Флорида) в июне 2016 года. 29-летний нападавший открыл огонь из огнестрельного оружия по посетителям заведения, а затем захватил заложников. В результате происшествия еще 53 человека получили ранения.