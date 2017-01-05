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На стадионе в Орландо установили цветные сиденья в память о погибших в гей-клубе http://www.segodnya.ua/img/article/7858/57_main.1483641837.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/57_tn.1483641837.jpg Мир Всего на арене команды "Орландо Сити" было установлено 49 сидений в цветах радуги

На стадионе в Орландо установили цветные сиденья в память о погибших в гей-клубе

Сегодня, 20:39

Всего на арене команды "Орландо Сити" было установлено 49 сидений в цветах радуги

Радужные сиденья на стадионе в Орландо. Фото Twitter
Радужные сиденья на стадионе в Орландо. Фото Twitter

Клуб из MLS "Орландо Сити" установил на одной из трибун разноцветные сиденья в память о жертвах стрельбы в ночном гей-клубе.

Всего было установлено 49 сидений в цветах радуги – именно столько человек погибло в результате стрельбы в ночном гей-клубе "Пульс".

Трагедия случилась в Орландо (штат Флорида) в июне 2016 года. 29-летний нападавший открыл огонь из огнестрельного оружия по посетителям заведения, а затем захватил заложников. В результате происшествия еще 53 человека получили ранения.
футбол, гей-клуб, Орландо Сити

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Источник:

Championat.ru

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