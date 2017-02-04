На Тайване автобус с туристами врезался в мост

В результате столкновения экскурсионного автобуса с железнодорожным мостом на острове Тайвань пострадал 21 человек. Как информирует РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, все они госпитализированы.

ДТП произошло в городе Гаосюн. В транспортном средстве находились туристы с материкового Китая. Изначально сообщалось о восьми пострадавших.

Среди доставленных в больницу – семь детей с легкими ранениями. Всего в автобусе находились 28 человек, в том числе водитель и экскурсовод.

По данным правоохранительных органов, водитель отвлекся на разговор с экскурсоводом и пропустил поворот налево, после чего автобус въехал частично под проезд под мостом, высота которого составляет 2,8 метров. Как рассказал водитель стражам порядка, он ехал по данному маршруту впервые, поэтому плохо знал дорогу.

Ранее сообщалось, что автобус, перевозивший туристов из нескольких стран, перевернулся в Барселоне. В результате ДТП пострадали 24 человека.