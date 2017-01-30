На территории буддийского храма в Таиланде прогремел взрыв

В результате погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения. Полиция уже задержала виновников инцидента

В Таиланде двое местных жителей взорвали гранату на территории буддийского храма в провинции Чаченгсао во время храмовой ярмарки.

В результате погибли четыре человека, еще пятеро получили различные ранения.

По подозрению в совершении преступления полиция задержала братьев Се Нго, состоящих в местной криминальной группировке.

Как выяснилось, нападавшие хотели таким образом расправиться с соперниками. Однако во время взрыва пострадали и люди, не связанные с оргпреступностью.

Ранее сообщалось, что в Исламском культурном центре в Квебеке произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек, еще восемь получили ранения.