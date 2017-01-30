На территории буддийского храма в Таиланде прогремел взрыв
В результате погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения. Полиция уже задержала виновников инцидента
В Таиланде двое местных жителей взорвали гранату на территории буддийского храма в провинции Чаченгсао во время храмовой ярмарки.
В результате погибли четыре человека, еще пятеро получили различные ранения.
По подозрению в совершении преступления полиция задержала братьев Се Нго, состоящих в местной криминальной группировке.
Как выяснилось, нападавшие хотели таким образом расправиться с соперниками. Однако во время взрыва пострадали и люди, не связанные с оргпреступностью.
Ранее сообщалось, что в Исламском культурном центре в Квебеке произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек, еще восемь получили ранения.
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