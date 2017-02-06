На улицах Бухареста более 25 тысяч человек требуют отставки правительства
Более 25 тысяч человек вышли на улицы Бухареста в седьмой день протестов
Более 25 тысяч человек в понедельник собрались на площади Победы в центре румынской столицы, требуя отставки правительства, несмотря на то что кабмин уже пошел на уступки общественности и принял решение аннулировать утвержденные ранее поправки к Уголовному кодексу страны.
Согласно данным телеканала Digi24, организаторы массовых протестов в социальных сетях анонсировали присутствие нескольких сотен человек, однако к настоящему моменту их число ненамного превышает 25 тысяч.
Люди выкрикивают: "Воры! Воры!", "Правительство — предатели!", "Отставка!", надписи на транспарантах гласят: "Мы здесь будем каждый день!", "Правительство в отставку!".
Антиправительственные митинги в последнее время проходят по всей Румынии, несмотря на то что в воскресенье кабмин отменил поправки в Уголовный кодекс, из-за которых и начались массовые волнения. Поправки могли привести к освобождению из тюрем осужденных по коррупционным делам сторонников правящей партии. Продолжающиеся уже несколько дней акции протеста пресса называет самыми масштабными за последние 25 лет.
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