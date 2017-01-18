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На военной базе в Миссисипи разбился учебный самолет http://www.segodnya.ua/img/article/7892/26_main.1484702781.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/26_tn.1484702781.jpg Мир Самолет использовался для подготовки летчиков военно-морской авиации

На военной базе в Миссисипи разбился учебный самолет

Сегодня, 03:26

Самолет использовался для подготовки летчиков военно-морской авиации

Реактивный самолет T-45C Goshawk, фото Military.com
Реактивный самолет T-45C Goshawk, фото Military.com

Во время тренировочного полета на базе в штате Миссисипи разбился военный самолет. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел днем во вторник, 17 января, на базе Meridian. Реактивный самолет T-45C Goshawk разбился к востоку от взлетно-посадочной полосы.

Самолет использовался для подготовки летчиков военно-морской авиации.

На борту летательного аппарата находились два пилота, один из которых выполнял функции инструктора. Обоим удалось катапультироваться. Военнослужащие доставлены в медицинское учреждение для обследования.
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