На юге Китая произошло жуткое ДТП

Вчера, 18:56

Тела погибших спасателям пришлось вырезать из плена искореженного металла машин спецтехникой


Авария на юге Китая – столкнулись три грузовика и один легковой автомобиль. 10 человек погибли, еще один пострадал.

Как сообщается, удар был такой силы, что машины смяло. Тела погибших спасателям пришлось вырезать из плена искореженного металла машин спецтехникой. Причину ДТП выясняет специальная комиссия.
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"Сегодня"

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