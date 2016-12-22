На Южную Корею обрушились аномальные зимние ливни

Метеорологи отмечают, что одной из причин таких дождей является теплый фронт, который стоит над полуостровом

Мощнейшие ливни, которые крайне нетипичны для этого времени года в Корее, обрушились на страну. Основной удар "водяной бомбы" пришелся на южные районы Корейского полуострова, включая второй крупнейший мегаполис страны Пусан.

Дожди начались по всей стране вчера во второй половине дня и продолжаются до сих пор. По своему характеру они напоминают муссонные ливни, которые характерны для влажного сезона в Корее в июле, но подобные дожди в декабре – большая редкость. Зима в Корее, как правило, очень сухая.

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Согласно данным синоптиков, на острове Чечжу выпало более 200 мм осадков, в Пусане – 127 мм, Кванъяне – 81 мм, в столичном регионе – до 120 мм.

Эти показатели в 4-10 раз больше, чем "стандартное" количество осадков в декабре.

Метеорологи отмечают, что одной из причин таких дождей является теплый фронт, который стоит над полуостровом, заставляя уходить холодный воздух в сторону. Дожди также сопровождаются сильными порывистыми ветрами.