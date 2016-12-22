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На Южную Корею обрушились аномальные зимние ливни http://www.segodnya.ua/img/article/7819/43_main.1482400637.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/43_tn.1482400637.jpg Мир Метеорологи отмечают, что одной из причин таких дождей является теплый фронт, который стоит над полуостровом

На Южную Корею обрушились аномальные зимние ливни

Сегодня, 11:55

Метеорологи отмечают, что одной из причин таких дождей является теплый фронт, который стоит над полуостровом

На Южную Корею обрушились аномальные зимние ливни

Мощнейшие ливни, которые крайне нетипичны для этого времени года в Корее, обрушились на страну. Основной удар "водяной бомбы" пришелся на южные районы Корейского полуострова, включая второй крупнейший мегаполис страны Пусан.

Дожди начались по всей стране вчера во второй половине дня и продолжаются до сих пор. По своему характеру они напоминают муссонные ливни, которые характерны для влажного сезона в Корее в июле, но подобные дожди в декабре – большая редкость. Зима в Корее, как правило, очень сухая.

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Согласно данным синоптиков, на острове Чечжу выпало более 200 мм осадков, в Пусане – 127 мм, Кванъяне – 81 мм, в столичном регионе – до 120 мм.

Эти показатели в 4-10 раз больше, чем "стандартное" количество осадков в декабре.

Метеорологи отмечают, что одной из причин таких дождей является теплый фронт, который стоит над полуостровом, заставляя уходить холодный воздух в сторону. Дожди также сопровождаются сильными порывистыми ветрами.
зима, дожди, фронт, воздух, южная корея, ливни, метеорологи

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Источник:

Российская газета

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