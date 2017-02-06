Начались полеты по самому длинному авиамаршруту в мире

Пассажирский самолет Boeing 777-200LR авиакомпании Qatar Airways, предназначенный специально для долгих перелетов, покинул город Доха около пяти утра в воскресенье

Столицу Катара и новозеландский город Окленд связал самый длинный авиамаршрут в мире. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщает издание Gulf News.

Пассажирский самолет Boeing 777-200LR авиакомпании Qatar Airways, предназначенный специально для долгих перелетов, покинул город Доха около пяти утра в воскресенье. Самолет миновал Дубай и северный Оман, после чего направился в сторону Индии, пролетел над южной оконечностью Индостана и Шри-Ланкой и достиг Западной Австралии.

Ожидается, что он прибудет в Новую Зеландию через 16 часов 20 минут после вылета и сядет в оклендском аэропорту около 7:30 в понедельник. Обратный путь займет еще больше времени и продлится 17 часов 30 минут

Длина маршрута, пересекающего десять часовых поясов, составляет 14,5 тысячи километров. Это на 600 километров больше, чем у рейса Дубай — Окленд авиакомпании Emirates, который считался самым длинным ранее.

Власти Новой Зеландии рассчитывают, что новый авиамаршрут будет приносить экономике страны 198 миллионов долларов в год.

В 2013 году сообщалось, что авиакомпания Singapore Airlines отменила авиамаршрут из Сингапура в американский штат Нью-Джерси. Его протяженность составляла 16,7 тысячи километров.