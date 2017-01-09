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Награда Ференца Пушкаша за лучший гол года по версии ФИФА досталась футболисту из Малайзии (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7866/42_main.1483988414.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/42_tn.1483988414.jpg Мир Субри отличился с прямого удара со штрафного в матче против "Паханга"

Награда Ференца Пушкаша за лучший гол года по версии ФИФА досталась футболисту из Малайзии (видео)

Сегодня, 20:49

Субри отличился с прямого удара со штрафного в матче против "Паханга"


Игрок малазийского клуба "Пулау Пинанг" Фаиза Субри получил награду Ференца Пушкаша за лучший гол года во время торжественной церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2016 в Цюрихе.

Субри отличился с прямого удара со штрафного в матче против "Паханга" в рамках чемпионата страны.

Отметим, что награда Ференца Пушкаша вручается с 2009 года. В прошлом году ее выиграл Венделл Лира из клуба "Гоянезия", Бразилия.
футбол, ФИФА, FIFA's Best

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Сегодня|Спорт

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