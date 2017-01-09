Награда Ференца Пушкаша за лучший гол года по версии ФИФА досталась футболисту из Малайзии (видео)

Субри отличился с прямого удара со штрафного в матче против "Паханга"

Игрок малазийского клуба "Пулау Пинанг" Фаиза Субри получил награду Ференца Пушкаша за лучший гол года во время торжественной церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2016 в Цюрихе.

Субри отличился с прямого удара со штрафного в матче против "Паханга" в рамках чемпионата страны.

Отметим, что награда Ференца Пушкаша вручается с 2009 года. В прошлом году ее выиграл Венделл Лира из клуба "Гоянезия", Бразилия.