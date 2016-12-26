Футболиста "Байера" Юрченко в отпуске тренирует девушка в бикини (видео)

Полузащитник "Байера" Владлен Юрченко во время паузы в чемпионате Германии отправился в отпуск в теплые края. Вместе со своей девушкой Викторией он отдыхает в Дубае, где не забывает и про спорт. На пляже он играет с друзьями в футболтеннис, а также его тренирует девушка: на свежем видео Юрченко в Instagram он, не опуская мяч на землю, 35 раз перепасовался с Викторией ударами головой! "Вика техничней чем я", – прокомментировал защитник "Днепра" Александр Сваток.

"Ну девушка футболиста все таки", – прокомментировала видео Виктория.

В этом сезоне в Бундеслиге Владлен Юрченко сыграл лишь в двух матчах, также на его счету один поединок в Лиге чемпионов, в котором он отметился забитым голом.