Напряжение на Балканах: премьер Косово ответил на угрозы Сербии ввести войска

По словам Мустафы, Косово ориентировано на путь к миру и безопасности в регионе и будет стремиться быть частью семьи Европейского Союза

Премьер-министр Косово Иса Мустафа отреагировал на заявление президента Сербии Томислава Николича и заявил, что будет "лично защищать сербов, если им что-то будет угрожать в Косово". Об этом сообщает RTK.

"Косовские сербы являются полноправными гражданами нашей республики. Им не нужна защита Белграда и стены, которые будут их разделять от других граждан, потому что они не находятся в опасности и не будут под угрозой. То, что нам нужно, – это диалог и совместная работа по созданию европейской точки зрения", – заявил Мустафа.

Косовский премьер также добавил, что Косово "ориентировано на путь к миру и безопасности в регионе и будет стремиться быть частью семьи Европейского Союза".

"Все вопросы с соседями должны решаться через диалог. Я считаю, что провокации, конфликты и войны давно в прошлом", – заявил Мустафа.

Напомним, президент Сербии заявил, что готов ввести войска в Косово "для защиты сербов". Его заявление было реакцией на инцидент с сербским поездом, который не пропустили через территорию Косова 14 января.

Поезд Белград-Косовская Митровица, на котором было написано "Косово – это Сербия", пришлось вернуть в Сербию из соображений безопасности после того, как косовские албанцы совершили ряд провокаций на пути движения поезда.