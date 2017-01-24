Напряжение на Балканах: премьер Косово выдвинул Сербии серьезное обвинение

Заявление премьера Косова появилось за несколько часов до начала в Брюсселе переговоров с участием президентов Косова и Сербии

Премьер-министр Косова Иса Мустафа обвинил Сербию в стремлении дестабилизировать его страну в преддверии нового раунда переговоров с Евросоюзом и попыток Брюсселя уменьшить разногласия между балканскими государствами. Заявление премьер-министра Косова появилось во вторник, за несколько часов до начала в Брюсселе переговоров с участием президентов Косова и Сербии, передает "Радио свобода".

Ранее министр иностранных дел Косово Энвер Ходжай обратился с письмом о помощи к Европейскому Союзу, США и другим странам относительно "многочисленных провокаций и агрессивных действий" со стороны Сербии. Энвер Ходжай написал, что инцидент с поездом был "последним событием в цепи агрессивных и провокационных действий, которые Сербия делает против суверенитета и территориальной целостности Республики Косово".

Президент Косово Хашим Тачи считает, что Сербия готовится аннексировать северную часть региона по "крымскому сценарию".

Напомним, президент Сербии заявил, что готов ввести войска в Косово для защиты сербов". Его заявление было реакцией на инцидент с сербским поездом, который не пропустили через территорию Косово 14 января.

Поезд Белград-Косовская Митровица, на котором было написано "Косово – это Сербия", пришлось вернуть в Сербию из соображений безопасности после того, как косовские албанцы совершили ряд провокаций на пути движения поезда.