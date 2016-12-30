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NASA предложила фантастический вариант колонизации Марса http://www.segodnya.ua/img/article/7847/14_main.1483101161.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/14_tn.1483101161.jpg Мир На постройку одного необычного дома на Красной планете может уйти чуть больше года, считают эксперты

NASA предложила фантастический вариант колонизации Марса

Сегодня, 14:28

На постройку одного необычного дома на Красной планете может уйти чуть больше года, считают эксперты

Планируемое поселение на Марсе. Фото: NASA
Планируемое поселение на Марсе. Фото: NASA

Первые марсианские поселения могут быть построены из льда, который лучше всего сможет защитить людей от экстремальных температур и излучения. С такой инициативой выступили эксперты NASA, сообщается на сайте агентства.

Ученый из NASA Кевин Кемптон отмечает, что роботы могли бы развернуть ледяные дома еще до прибытия людей на Красную планету.

Специалисты представили экспериментальное ледяное жилище Mars Ice Home, которое основывается на надувной конструкции. В ней будет использован водяной лед, который можно добыть на Красной планете.

К тому же материал, обогащенный водородом, будет экранировать галактические излучения, что представляется как один из самых больших рисков.

По предварительным расчетам, на постройку дома на Марсе, в зависимости от наличия "строительного материала", может уйти около 400 дней.

Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск заявлял, что собирается заселить Марс и создать там "самоподдерживающийся город", а на его колонизацию уйдет 40-100 лет. Он также отметил, что полет на Марс будет далеко не дешевым и стоимость для одного человека будет составлять 10 миллиардов долларов

Кроме того он отмечал, что во время колонизации Красной планеты придется работать в экстремальных условиях, а помогут людям в этом дроиды. Первая миссия отправит на Красную планету до десяти человек, которые будут решать вопросы топлива и энергии.
NASA, эксперты, Марс, роботы, дома, поселения

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"Сегодня"

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