Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
НАСА в честь инаугурации Трампа показало архивные фото (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7903/31_main.1484936894.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/31_tn.1484936894.jpg Мир Американское космическое агентство поделилось архивными фотографиями Вашингтона

НАСА в честь инаугурации Трампа показало архивные фото (фото)

Сегодня, 20:28

Американское космическое агентство поделилось архивными фотографиями Вашингтона

Вашингтон, вид с орбиты Земли. Фото: Twittwr NASA
Вашингтон, вид с орбиты Земли. Фото: Twittwr NASA

Сегодня состоялось торжественное принесение присяги президента США Дональда Трампа, в честь чего в НАСА решили отметить это событие, обнародовав несколькоь архивных фотографий.

Американское космическое агентство в своем Twitter поделилось архивными фотографиями Вашингтона, сделанными с орбиты.

Напомним, день инаугурации в Вашингтоне ознаменовался протестами против избранного президента США Дональда Трампадемонстранты требовали импичмента Трампу и блокировали подходы к месту проведения церемонии.

Как известно, в истории США всего было 57 инаугураций, слова клятвы произносились в десяти разных местах.

Джордж Вашингтон, например, начал эту традицию в 1789 году в Нью-Йорке. Когда он через четыре года шел на второй срок, он произносил слова клятвы уже в Филадельфии. Первая инаугурация в Капитолии состоялась в 1829 году, когда президентом США стал Эндрю Джексон.

Но были и исключения – восемь вице-президентов США принимали присягу из-за смерти лидеров государства (от Линкольна в 1865 гг. до Кеннеди, 1963), и в одном случае – из-за отставки президента Никсона в августе 1974 года.

После того, как Дональд Трамп и Майк Пенс присягнут на Библии, глава государства обратился к нации с инаугурационной речью. Ее важность заключается в том, что президент объявит основные вехи политики государства при новой администрации, поэтому к ней приковано основное внимание не только американцев, но и мировых лидеров.

Тем временем, после речи Трампа Обама улетел от Капитолия на вертолете.

Президент, полномочия которого завершились, традиционно улетает от Капитолия на вертолете. После этого начинается наиболее зрелищное событие – инаугурационный парад. Фактически, это торжественное шествие нового лидера США от здания Конгресса в своей новой резиденции – Белому дому.

Вечером этого же дня, по традиции, проходят инаугурационные балы. На следующий день, в субботу, в Национальном кафедральном соборе Вашингтона запланировано богослужение.
США, президент, инаугурация, срок, Джексон, кеннеди, наса, архивные фото, парад, демонстранты, дональд трамп
Все новости по теме Инаугурация Трампа.

Вы сейчас просматриваете новость "НАСА в честь инаугурации Трампа показало архивные фото (фото)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Авторы:

Борис Васильковский, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Беспорядки в США. Фото: скриншот

Антитрамповские беспорядки в США: сообщают о задержании российского журналиста

Сегодня, 20:21

Отмечается, что корреспондент Russia Today был задержан во время освещения беспорядков

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Полная речь Дональда Трампа на инаугурации: текст

Сегодня, 20:20

Новый американский лидер пообещал объединить страну и сделать ее еще сильнее

Мир

Обама на вертолете улетает из-под здания Капитолия. Фото: AFP

Обама улетел от Капитолия на вертолете

Сегодня, 20:05

Отметим, что отбытие по воздуху прошлого президента США из-под здания Капитолия после инаугурационной речи нового президента является традиционным для США

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп: Мы сотрем террористов с лица земли

Сегодня, 20:04

Новый президент США пообещал полностью уничтожить радикальных исламских боевиков

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Желаю успеха: Порошенко поздравил Трампа

Сегодня, 20:01

Украинский лидер рассчитывает, что его американский коллега будет занят благородными целями, ведущих в свободный мир

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

"Все изменится сегодня": что пообещал Трамп в своей речи на инаугурации

Сегодня, 19:41

Президент США заявил о введении сттратегии "Америка прежде всего" и пообещал не подвести американцев

Мир

Дональд Трамп. Фото: скриншот

Трамп: Мы будем определять курс Америки и мира много лет

Сегодня, 19:29

Он отметил, что благодаря объединению американцев, страна восстановила силы и справится с любыми вызовами

Мир

Дональд Трамп принимает присягу. Фото: скриншот

Трамп и Пенс присягнули американскому народу

Сегодня, 19:17

Новый американский лидер поклялся в верности и защите американского народа

Мир

Барак Обама. Фото: AFP

Последний звонок президента Обамы был Меркель и ее супругу

Сегодня, 19:03

Барак Обама поблагодарил канцлера Германии за личную дружбу и партнерство

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко рассказал, чего ждет от Трампа

Сегодня, 18:53

Киев рассчитывает на продолжение эффективной кооперации с Вашингтоном, отметил президент

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.