НАСА в честь инаугурации Трампа показало архивные фото (фото)

Сегодня состоялось торжественное принесение присяги президента США Дональда Трампа, в честь чего в НАСА решили отметить это событие, обнародовав несколькоь архивных фотографий.

Американское космическое агентство в своем Twitter поделилось архивными фотографиями Вашингтона, сделанными с орбиты.

In honor of the Inauguration of President Trump, here are archive images of Washington, D.C., from space. #inauguration #inaugurationday pic.twitter.com/R6SNVn5QUK