НАСА в честь инаугурации Трампа показало архивные фото (фото)

Сегодня состоялось торжественное принесение присяги президента США Дональда Трампа, в честь чего в НАСА решили отметить это событие, обнародовав несколькоь архивных фотографий.

Американское космическое агентство в своем Twitter поделилось архивными фотографиями Вашингтона, сделанными с орбиты.

In honor of the Inauguration of President Trump, here are archive images of Washington, D.C., from space. #inauguration #inaugurationday pic.twitter.com/R6SNVn5QUK — NASA (@NASA) 20 січня 2017 р.

Напомним, день инаугурации в Вашингтоне ознаменовался протестами против избранного президента США Дональда Трампа: демонстранты требовали импичмента Трампу и блокировали подходы к месту проведения церемонии.

Как известно, в истории США всего было 57 инаугураций, слова клятвы произносились в десяти разных местах.

Джордж Вашингтон, например, начал эту традицию в 1789 году в Нью-Йорке. Когда он через четыре года шел на второй срок, он произносил слова клятвы уже в Филадельфии. Первая инаугурация в Капитолии состоялась в 1829 году, когда президентом США стал Эндрю Джексон.

Но были и исключения – восемь вице-президентов США принимали присягу из-за смерти лидеров государства (от Линкольна в 1865 гг. до Кеннеди, 1963), и в одном случае – из-за отставки президента Никсона в августе 1974 года.

После того, как Дональд Трамп и Майк Пенс присягнут на Библии, глава государства обратился к нации с инаугурационной речью. Ее важность заключается в том, что президент объявит основные вехи политики государства при новой администрации, поэтому к ней приковано основное внимание не только американцев, но и мировых лидеров.

Тем временем, после речи Трампа Обама улетел от Капитолия на вертолете.

Президент, полномочия которого завершились, традиционно улетает от Капитолия на вертолете. После этого начинается наиболее зрелищное событие – инаугурационный парад. Фактически, это торжественное шествие нового лидера США от здания Конгресса в своей новой резиденции – Белому дому.

Вечером этого же дня, по традиции, проходят инаугурационные балы. На следующий день, в субботу, в Национальном кафедральном соборе Вашингтона запланировано богослужение.