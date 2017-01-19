Наследие Обамы: каким запомнят бывшего президента США разные страны мира

Сегодня президент США Барак Обама уходит в историю, а Дональд Трамп приступает к управлению — в Вашингтоне состоится инаугурация 45-го президента Штатов. Одновременно приходит время анализа деятельности первого темнокожего президента США, который прожил в Белом доме с 2009 года. С тем, с чем Обама выиграл первую свою президентскую кампанию, — реформа медицинского страхования — он может и не попасть в американскую историю. Но при нем в военных операциях погибло меньше всего солдат Пентагона, был нейтрализован "террорист №1" Усама бен Ладен, были восстановлены дипотношения с Кубой, Иран согласился расстаться с львиной долей обогащенного урана. Но, к сожалению, вспыхнули новые войны — в Украине, Сирии, Йемене...

Граждане ряда стран рассказали "Сегодня", как именно они запомнили этого лидера.

СЛЕД В МИРЕ: ИГ, КУБА, ВЬЕТНАМ

Бесспорно, аналитики отметят успех команды Обамы в борьбе с международной террористической сетью "Аль-Каидой", который был заложен еще его предшественником Джорджем Бушем. 2 мая 2011 года в пакистанском городе Абботтабаде спецназ США провел спецоперацию "Копье Нептуна", в ходе которой был застрелен самый разыскиваемый террорист в мире Усама бен Ладен. Операцией в режиме онлайн командовал лично Обама, наблюдая за ее ходом вместе с командованием ЦРУ, госсекретарем Хиллари Клинтон через камеры видеонаблюдения, имеющиеся у спецназовцев. Тело "террориста №1" было захоронено в море.

Но на смену слабеющей "Аль-Каиде", которая все еще действует в некоторых районах Афганистана, Пакистана, Сирии и Йемена, а в 2015 году смогла организовать нападение на офис парижского сатирического журнала Charlie Hebdo (погибли 11 человек), пришла не менее организованная джихадистская группировка "Исламское государство" (ИГ). Несмотря на все усилия Вашингтона, в том числе активное участие в бомбардировках ее позиций в Сирии и Ираке, ему не удалось разработать тактику противостояния вербовке своих граждан посредством интернета. Последние теракты в США устраивали именно такие сторонники ИГ, и Обама, собственно, не стал тем американским лидером, который смог положить конец терроризму хотя бы на родине. Например, 12 июня 2016 года сторонник ИГ Омар Матин расстрелял в ночном гей-клубе Pulse в Орландо 49 человек.

Обама смог договориться с Тегераном, Гаваной и Ханоем.

КУБА. В свои плюсы Обама может записать сближение с Кубой. 20 марта, впервые за 90 лет, нога американского лидера ступила на Остров свободы — Обама с семьей совершил сюда двухдневный визит. Этому предшествовало открытие 19 июля в Гаване посольства США, а днем позже состоялась церемония открытия посольства Кубы в США на базе секции кубинских интересов в этой стране.

В декабре 2014 года Обама объявил о принципиальном изменении вектора американской политики в кубинском направлении, поскольку прежний не дал результатов. Руководство Кубы в лице Рауля Кастро поддержало курс на сближение и ожидало отмены экономических санкций. Но темнокожий президент уходит, продлив ряд санкций против Кубы, направленных на сдерживание беженцев из этой страны. Экономические санкции в основном сохраняются, хотя и ослаблены. Американцам без ограничений можно ввозить с Кубы ром, сигары и лекарства.

А вот перезагрузка с Россией длилась недолго, хотя в Белый дом Обама въезжал с заявлениями о необходимости наладить с Москвой обоюдно выгодные отношения. В итоге экономика РФ получила удар от введенных с 2014 года санкций из-за агрессии по отношении к Украине. "У Америки есть много вызовов. Россия — это региональная держава, которая не из силы, а из слабости угрожает некоторым соседям", — это Обама уже говорил в 2014 году в Гааге после того, как РФ исключили из G8. "Сегодня именно Америка крепко стоит на ногах вместе со своими союзниками, в то время как Россия находится в изоляции, а ее экономика разорвана в клочья", — заявил Обама в Конгрессе год спустя.

ВОСТОК. Зато серьезнее Обама смог улучшить отношения с Вьетнамом, с которым вместе пытаются противостоять Китаю в Южно-Китайском море. В прошлом году американцы полностью сняли эмбарго на поставки Ханою своего оружия. Также в прошлом году при содействии Обамы появился новый союз — Транстихоокеанское партнерство (ТТП, зона свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которую вошли 12 государств, покрывающие 40% экономики мира). Правда, это не устраивает Трампа, который пообещал, что в день вступления в должность Штаты выйдут из ТТП. По его мнению, из-за ТТП американский рынок теряет рабочие места.

15 июля 2015 года Иран и страны "шестерки" достигли соглашения по иранской ядерной программе в обмен на отмену санкций. В январе США и ЕС частично отменили санкции после заявления МАГАТЭ, что Тегеран поэтапно сворачивает ядерную программу. Иран вышел на мировой рынок нефти.

НАСЛЕДИЕ — ПОД УГРОЗОЙ

При Обаме в США увеличилось число рабочих мест (в 2016-м ежемесячно появлялось до 150 тысяч мест), и в 2014-м, впервые с 2006 года, снизился уровень бедности на 0,5%. В 2013-м он подписал меморандум о расширении использования ветра, солнца, геотермальной энергии и т. д., чтобы довести их долю с 7% по меньшей мере до 15% в 2016—2017 гг.

Obamacare не останется. Трамп еще до инаугурации заявлял, что будет работать над отменой закона о доступной медицине и защите пациентов, принятом в 2010 году Конгрессом без единого республиканского голоса. Этот закон гарантирует минимальное медстрахование малообеспеченным 32 млн людей. Республиканцы считают, что бюджет США не может позволить такую нагрузку, так

же как и мелкие работодатели, которые должны обеспечить ею своих рабочих. В стане демократов вообще боятся, что уже в обед 20 января новый лидер первым же своим указом отменит все 235 указов Обамы. Среди них — указ о подписании США Парижского договора о борьбе с изменениями климата, распоряжения по охране среды, амнистия ряду категорий нелегалов, отмена части санкций против Ирана и запрет на жесткие методы допроса. Прием с указами позволил ему обойти голосование в Конгрессе. Как писала Washington Post, "уязвимость наследия Обамы объясняется тем, что он слишком полагался на административные решения, стремясь обойти Конгресс...".

ГЕРМАНИЯ Госслужащий Михаэль Веллер:

"Я не помню ни одного лидера США, кто бы так интеллигентно доносил свои мысли. В целом по сравнению с предшественниками он был лучшим президентом. Например, при нем произошел прорыв реформы медстрахования. 84% немцев считают, что дома Обама сделал хорошую работу. Но, к сожалению, этого нельзя сказать относительно внешней политики. Он допустил ошибки в Афганистане, Сирии и Ираке".

НИДЕРЛАНДЫ Транспортник Ером Розендаал:

"Обама в первую очередь изменил политику США на Ближнем Востоке, уменьшив их влияние. Он вывел войска из Афганистана и Ирака, он также решил не вмешиваться в конфликт в Сирии. Это привело к кровавой гражданской войне, а она — к огромному потоку беженцев в ЕС. Единственное впечатление, которое останется у меня лично, — его харизматичность. Для меня он останется очень теплым человеком".

ТУНИС Представитель диаспоры Тарик Алави:

"Период правления Обамы запомнится несправедливым отношением к африканским странам. При нем Африка ушла на задний план мировой политики несмотря на то, что этот американский лидер имел здесь корни. Но, что самое ужасное, он не смог остановить гибель в Средиземном море тысячи беженцев, устремившихся к берегам ЕС".

РОССИЯ Социолог из Волгограда Елена Захарова:

"Запомнится как человек, получивший Нобелевскую премию мира, а потом создавший кучу проблем этому самому миру. Теперь звучат призывы общественности забрать у него эту награду. Хотя, в то же время, он поддержал Украину в трудную минуту и пытался надавить на РФ. Но, по сути, ни то, ни другое не довел до конца".

УКРАИНА Главный редактор газеты "Сегодня" Ольга Гук:

"Обама — самый противоречивый президент США. Он оказался наиболее близок к Украине из всех американских лидеров, но ни разу у нас не был, в отличие от Клинтона или обоих Бушей. Обама — это закрытие тюрьмы на Гуантанамо и убийство бен Ладена, конец войны в Ираке и ошибки в Сирии, выруливание из финансового кризиса и скандальная медреформа, первое президентство в США темнокожего и огород на лужайке Белого дома. Интеллигент и семьянин, в честь которого назвали вид вымерших ящериц, похоже, настолько наскучил Америке, что ей захотелось Трампа".

ИЗРАИЛЬ Редактор портала Forum Daily Шимон Бриман:

"Обама запомнится мне как самый неудачный президент США за 30 лет. Человек, который сознательно уменьшил роль США как мировой сверхдержавы и тем самым "выпустил на волю" демонов исламского террора. Обама оставляет после себя на Ближнем Востоке руины и хаос. Все президентство он пытался давить на Израиль, вынуждая его на самоубийственные уступки террористам и враждебным соседям. Администрация Обамы на выборах в Кнессет 2015 года опустилась до прямого вмешательства в избирательную кампанию, профинансировав левых оппонентов действующего премьер-министра. Поведение Обамы в последние недели его каденции — просто позорно. Он протолкнул в Совбезе ООН резолюцию против Израиля, причем вице-президент Байден лично звонил президенту Украины Петру Порошенко и уговорил его поддержать эту резолюцию, которая резко ухудшила отношения Украины с Израилем. Сама Америка от голосования воздержалась. Уход Обамы — это облегчение для Израиля, а приход Трампа — начало новой эпохи укрепления партнерства США и Израиля".

ИЗРАИЛЬ Бывший служащий ЦАХАЛ Юлиан Ван Сонк:

"Мне Обама не нравился. Может быть, Трамп и клоун, но мы посмотрим, кто прав. Обама слишком слаб, чтобы быть президентом США. Что я запомню о его президентстве? Что Путин вторгся в Украину, захватил Крым, кидал бомбы на Сирию и делал все, что хотел. "Исламское государство" стало реальной силой, а исламский мир окунулся в хаос. Он не поддерживал Европу и либеральную идею в ней — в результате мы видим сейчас победы правых националистов. Обама был мечтателем и ложным мессией, и все это закончилось печально. Он хотел изменить мир, но потерял контроль. Он стал президентом в неправильный момент истории".

ФРАНЦИЯ Парижский издатель Омар Арфуш:

"Для меня этот человек запомнится как первый Нобелевский лауреат мира, который получил эту премию в первые дни своего президентства, и это не позволило ему развязать какую-либо войну. Раньше ведь этой высокой премии удостаивались лишь за усилия в достижении мира. В этом же случае впервые в истории премия просто не дала американцам начать новую войну. Это главное. Второй момент, США уже не являются главной державой в мире. В 2014-м экономика Китая стала крупнейшей в мире, опередив американскую. При Буше-младшем эта империя достигла пика, а при Обаме администрация начала больше уделять внимания внутренним проблемам, все меньше занимаясь мировыми проблемами. В итоге США уже не мировой лидер".

ФРАНЦИЯ Основатель European Music Taste Exchange Арно Люме:

"Я бы назвал президентство Обамы историческим, но в то же время противоречивым. Я запомню его как первого темнокожего президента США, который пытался изменить мир в лучшую сторону. Хотя одно из ключевых положений своей программы — сократить разницу между бедными и богатыми — он так и не выполнил. Он также пытался принести мир на Ближний Восток, но это задание также провалено — сейчас там руководит Россия. И сейчас вопрос в том, была ли такая политика результатом наивности или непонимания ситуации? Он все-таки усилил связи с Европой, но при этом показал, что его реальный интерес был в Китае".

ВЬЕТНАМ Преподаватель английского языка Нгуен Чи Тан Хуен:

"Мы, вьетнамцы, обожаем Обаму! Я думаю, что он был идеальным президентом. Честно! Потрясающий человек с добрым сердцем. Помню, когда он в прошлом году приезжал во Вьетнам, то не побрезговал заскочить попить чаю в маленькую уличную кафешку. Это делает ему честь, согласитесь! А какое у него чувство юмора! Помню, все обсуждали его визит в храм в Хо Ши Мине, знаменитый тем, что, по легенде, бездетная пара после молитвы здесь сможет родить именно мальчика. Говорят, монахи этого храма его спросили: "Хотите сына?" А он ответил: "Нет, спасибо, мне достаточно".

ПАЛЕСТИНА Активист Тарик Сархан:

"Обама запомнился как человек, который стал символом равенства людей разных рас. Но, к сожалению, его период правления оказался голословным и не сыграл никакой роли в улучшение положения жителей Палестины. Он уходит, не решив проблему еврейских поселений на нашей территории, вопрос с правами беженцев, которые живут по всему миру и не могут вернуться к себе на родину, не решил проблему Иерусалима, который остается зоной конфликта".

СИРИЯ Представитель сирийской общины в Украине Мухаммед Зайдия:

"Обама запомнится как нерешительный и немудрый политик, действия которого привели к потокам крови в Сирии и Ираке, к росту мощи "Исламского государства", а также к миллионам беженцев в Европе. Жертв в моей стране было бы намного меньше, если бы Вашингтон более жестко и решительно вмешался в проблемы на Востоке. С 2011 года, когда началась сирийская революция, действия президента США не показали мощь и главную роль Америки в мире, что мы наблюдали после холодной войны. Хотя невмешательством в новую войну на Востоке он сохранил жизни солдатам армии США".

ЕГИПЕТ Экс-посол в Украине Усама Бадр:

"Период правления Обамы оказался самым наихудшим со времен Линдона Джонсона для арабов — он начал сотрудничать с Израилем с целью ослабить арабский мир. В результате несколько из стран возле Израиля раскололись на мелкие пока непризнанные образования. За этот период были убиты сотни тысяч людей. Обама уходит в историю с проклятьями семей, потерявших родных, и оказавшихся в унизительных условиях беженцев".

ГРУЗИЯ Главный редактор интернет-портала factcheck.ge Димитрий Авальяни:

"Обама мне запомнился прежде всего красной кнопкой перезагрузки, которую жали Лавров и Клинтон, а также его словами, которые услышали журналисты благодаря оставшемуся включенным микрофону — тогда он сказал президенту РФ Медведеву, что после победы на выборах в США он сможет быть более гибким в отношениях с Россией. Во многом именно заигрывание администрации Обамы с Путиным привело к трагическим событиям в Украине и Сирии".

КАЗАХСТАН Юрист Сабит Султангали:

"Верьте — не только я могу что-то изменить, но и вы" — это был последний лозунг первого афроамериканца на посту президента США. Очень символично! Америка, которая в своей истории пережила рабовладельчество, гражданскую войну и великий кризис, показала всему человечеству, как достигается победа в настоящей борьбе за права человека. Кто-то его сможет обвинить в мягкотелости и нерешительности в отношении некоторых диктаторов, что надо было начинать свое президентство с высылки российских послов, а не заканчивать этим. Но имел ли моральное право человек, ставший символом равенства прав людей, начинать с жестокости и непонимания других? Ведь это была его миссия".

США Директор PR-компании Kwittken Аарон Квитткен:

"Большинство согласится с тем, что президент Обама — мастер коммуникаций. Он по-настоящему стал первым публичным лидером США, который умело использовал всю мощь целого набора современных средств массовой информации. Он использовал как традиционные, так и новые возможности СМИ, чтобы его послания распространились оперативно и повсеместно".