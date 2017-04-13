Настало время положить конец войне в Сирии – Трамп

Глава Белого дома отметил, что сейчас продолжается расследование по вопросу химической атаки в Сирии

Президент США Дональд Трамп сомневается, что глава Сирии Башар Асад мог применить запрещенное химическое оружие без ведома россиян, которые всячески поддерживают его. С таким заявлением глава Белого дома выступил в четверг во время совместной с генеральным секретарем НАТО пресс-конференции Йенсом Столтенбергом, – передает 112.ua.

"Я думаю, это, конечно, возможно, но это, очевидно, маловероятно", – ответил Трамп на вопрос, допускает ли он возможность, что русские не знали о подготовке Асадом химической атаки.

Глава Белого дома отметил, что сейчас продолжается расследование по этому вопросу. По его словам, большая команда в Пентагоне и лично министр обороны Джемс Маттис работают над этим. "Я бы хотел считать, что они (россияне) не знали об этом (подготовке химической атаки режимом Асада), но наверняка они знали, они там были", – еще раз подчеркнул Трамп.

Он заявил, что применение химического оружия против гражданских, в том числе детей и младенцев, является ужасным преступлением.

Президент США также отметил, что не имеет сомнений в правильности своего решения ответить на это преступление ракетным ударом по авиабазе, откуда была направлена химическая атака против гражданского населения.

Трамп также призвал как можно скорее положить конец войне в Сирии. "Настало время положить конец этой жестокой гражданской войне, победить террористов и дать возможность беженцам вернуться домой", – убежден американский лидер.

Как сообщалось, 11 апреля госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Москву в первый раз в качестве главы американского внешнеполитического ведомства. Сегодня он проводил переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В частности, Тиллерсон во время визита заявил, что до полного прогресса в выполнении минских договоренностей Украина будет оставаться препятствием в отношениях между США и Россией.

СМИ писали, что Тиллерсон летит в Москву, чтобы представить перед Россией доказательства, что там знали о применении правительственными войсками химического оружия против мирных жителей в Сирии и пытались скрыть это.

Перед Тиллерсоном в Москву должен был прибыть министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, однако он отменил свой визит. Причиной такого решения стало обострение ситуации в Сирии.