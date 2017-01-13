Наставник "Челси" в третий раз подряд признан тренером месяца в Англии
Антонио Конте продолжает собирать награды: ранее трижды подряд эту награду не получал ни один тренер Премьер-лиги
Главный тренер "Челси" Антонио Конте признан лучшим тренером декабря в чемпионате Англии, сообщает пресс-служба клуба.
В борьбе за почетный приз он опередил Маурисио Покеттино, возглавляющего "Тоттенхэм", и Юргена Клоппа, тренирующего "Ливерпуль". В декабре "Челси" провел 6 матчей, одержав 6 побед с общей разницей мячей 13:3.
47-летний итальянский специалист в третий раз подряд получил данную награду, чего ранее не удавалось ни одному наставнику.
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