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Наставник "Челси" в третий раз подряд признан тренером месяца в Англии http://www.segodnya.ua/img/article/7879/70_main.1484308394.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/70_tn.1484308394.jpg Мир Антонио Конте продолжает собирать награды: ранее трижды подряд эту награду не получал ни один тренер Премьер-лиги

Наставник "Челси" в третий раз подряд признан тренером месяца в Англии

Сегодня, 13:53

Антонио Конте продолжает собирать награды: ранее трижды подряд эту награду не получал ни один тренер Премьер-лиги

Тренер &quot;Челси&quot; Антонио Конте. Фото twitter.com/ChelseaFC
Тренер "Челси" Антонио Конте. Фото twitter.com/ChelseaFC

Главный тренер "Челси" Антонио Конте признан лучшим тренером декабря в чемпионате Англии, сообщает пресс-служба клуба.

В борьбе за почетный приз он опередил Маурисио Покеттино, возглавляющего "Тоттенхэм", и Юргена Клоппа, тренирующего "Ливерпуль". В декабре "Челси" провел 6 матчей, одержав 6 побед с общей разницей мячей 13:3.

47-летний итальянский специалист в третий раз подряд получил данную награду, чего ранее не удавалось ни одному наставнику.
тренер, чемпионат Англии, Челси Лондон, Антонио Конте

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СЭ

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