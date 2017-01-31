НАТО готовит в Черном море неприятный "сюрприз" для России – Столтенберг

По его словам, альянс и новая администрация США "не нацелены на холодную войну и конфронтацию с Россией", а "хотят диалога, но с позиции силы"

НАТО завершит разработку пакета мер по усилению военного присутствия в регионе Черного моря на встрече министров обороны 15-16 февраля в Брюсселе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед встречей с новым президентом Болгарии Руменом Радевым.

"НАТО финализирует пакет мер по усилению военного присутствия в черноморском регионе на суше, в море и в воздухе на предстоящей встрече министров обороны альянса в феврале", – сказал он.

Стотенберг добавил, что НАТО и новая администрация США "не нацелены на холодную войну и конфронтацию с Россией", а "хотят диалога, но с позиции силы".

"Я говорил по телефону с новым президентом США. НАТО и новая администрация США не нацелены на конфронтацию и не хотят новой холодной войны с Россией. Нам необходим политический диалог для снятия напряженности, но с позиции силы", – сказал он.

"Действия НАТО по усилению присутствия в Восточной Европе и Черноморском регионе носят сбалансированный характер и являются ответом на решительные действия России, ее готовность использования военной силы", – добавил генсек.

Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не видит прямой угрозы восточному флангу со стороны Российской Федерации. По его словам, НАТО отвечает на агрессивные шаги России, именно поэтому альянс впервые разместил войска в Восточной Европе. "У нас многонациональное присутствие в Балтийских странах, мы посылаем отчетливый сигнал, что атака на одну из этих стран повлечет реакцию всего альянса", – пояснил генсек НАТО.