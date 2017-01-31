НАТО готовит в Черном море неприятный "сюрприз" для России – Столтенберг

Сегодня, 12:29

По его словам, альянс и новая администрация США "не нацелены на холодную войну и конфронтацию с Россией", а "хотят диалога, но с позиции силы"

Йенс Столтенберг. Фото: AFP
Йенс Столтенберг. Фото: AFP

НАТО завершит разработку пакета мер по усилению военного присутствия в регионе Черного моря на встрече министров обороны 15-16 февраля в Брюсселе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед встречей с новым президентом Болгарии Руменом Радевым.

"НАТО финализирует пакет мер по усилению военного присутствия в черноморском регионе на суше, в море и в воздухе на предстоящей встрече министров обороны альянса в феврале", – сказал он.

Стотенберг добавил, что НАТО и новая администрация США "не нацелены на холодную войну и конфронтацию с Россией", а "хотят диалога, но с позиции силы".

"Я говорил по телефону с новым президентом США. НАТО и новая администрация США не нацелены на конфронтацию и не хотят новой холодной войны с Россией. Нам необходим политический диалог для снятия напряженности, но с позиции силы", – сказал он.

"Действия НАТО по усилению присутствия в Восточной Европе и Черноморском регионе носят сбалансированный характер и являются ответом на решительные действия России, ее готовность использования военной силы", – добавил генсек.

Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не видит прямой угрозы восточному флангу со стороны Российской Федерации. По его словам, НАТО отвечает на агрессивные шаги России, именно поэтому альянс впервые разместил войска в Восточной Европе. "У нас многонациональное присутствие в Балтийских странах, мы посылаем отчетливый сигнал, что атака на одну из этих стран повлечет реакцию всего альянса", – пояснил генсек НАТО.
россия, США, нато, Черное море, Столтенберг

Вы сейчас просматриваете новость "НАТО готовит в Черном море неприятный "сюрприз" для России – Столтенберг". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ИТАР-ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Владимир Путин. Фото: AFP

Российский историк назвал две стратегические цели Путина

Вчера, 18:02

Москва попытается с помощью нового американского президента избавиться от НАТО, считает эксперт

Мир

Анжей Дуда. Фото: AFP

Польша и США начали совместные военные учения

Вчера, 17:55

Президент Польши выразил надежду, что присутствие солдат армии США в Польше будет способствовать укреплению польско-американских отношений

Мир

Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP

Россия разочарует Трампа - глава Мюнхенской конференции

Вчера, 17:13

По словам Ишингера, в настоящее время мы живем, пожалуй, в самый опасный период со времен распада Советского Союза

Мир

Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Столтенберг озвучил позицию НАТО относительно угрозы со стороны РФ

Вчера, 13:42

По его словам, Альянс посылает отчетливый сигнал, что атака на одну из стран повлечет реакцию всего Альянса

Мир

В Латвии пройдут крупные учения НАТО. Фото: AFP

В Латвии весной пройдут крупные учения с участием стран НАТО

Вчера, 11:50

В учениях примут участие до 500 иностранных военных из стран Альянса и программы "Партнерство ради мира"

Политика

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп и Меркель обсудили отношения с Россией и ситуацию в Украине

28 Января, 22:59

Президент США созвонился с федеральным канцлером ФРГ

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования