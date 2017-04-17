НАТО начал военные учения в Латвии

В Латвии на Адажском полигоне и прилегающей к нему территории начались международные военные учения Summer Shield XIV.

В Министерстве обороны Латвии уточняют, что учения продлятся с 17 по 30 апреля, и в них примут участие более 1 200 военнослужащих.

В ежегодных международных учениях будут участвовать военнослужащие из Латвии, Литвы, Эстонии, США, Канады, Великобритании, Люксембурга, Болгарии, Румынии, Словакии, Германии и Швеции.

В ведомстве также сообщили, что в этом году на учениях будут отрабатываться навыки боевой поддержки широкого спектра.

Напомним, 14 апреля военно-воздушные силы США направили в Европу ряд истребителей-бомбардировщиков F-35A Lightning II для участия в военных учениях.