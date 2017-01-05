НАТО не справится с угрозой со стороны РФ – британский генерал

Берронс отметил, что поставленная британским министерством обороны цель – за два года привести вооруженные силы в состояние готовности к войне с такой страной, как Россия

Бывший командующий объединенных сил Великобритании генерал Ричард Берронс заявил, что Великобритания и НАТО не справятся с угрозой со стороны Российской Федерации, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Берронс отметил, что поставленная британским министерством обороны цель – за два года привести вооруженные силы в состояние готовности к войне с такой страной, как Россия – требовать "большой интенсификации организационно-плановых работ и увеличения оборонных мощностей".



По его словам, в данном случае достаточно взглянуть на состояние НАТО находиться в состоянии полной демобилизации.



"Альянс... не находится в состоянии высокой боеспособности. В любом случае, многие из оборонных мощностей НАТО не приспособлены к борьбе с тем, что сейчас может продемонстрировать Россия", – заявил генерал.

Ранее сообщалось, что сенатор-республиканец Джон Маккейн, глава комитета сената США по вооруженным силам, заявил, что каждый гражданин страны должен знать об угрозах со стороны России.