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НАТО не справится с угрозой со стороны РФ – британский генерал http://www.segodnya.ua/img/article/7858/61_main.1483643372.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/61_tn.1483643372.jpg Мир Берронс отметил, что поставленная британским министерством обороны цель – за два года привести вооруженные силы в состояние готовности к войне с такой страной, как Россия 

НАТО не справится с угрозой со стороны РФ – британский генерал

Сегодня, 21:43

Берронс отметил, что поставленная британским министерством обороны цель – за два года привести вооруженные силы в состояние готовности к войне с такой страной, как Россия 

Ричард Берронс. Фото: Defence.Ru
Ричард Берронс. Фото: Defence.Ru

Бывший командующий объединенных сил Великобритании генерал Ричард Берронс заявил, что Великобритания и НАТО не справятся с угрозой со стороны Российской Федерации, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Берронс отметил, что поставленная британским министерством обороны цель – за два года привести вооруженные силы в состояние готовности к войне с такой страной, как Россия – требовать "большой интенсификации организационно-плановых работ и увеличения оборонных мощностей".

По его словам, в данном случае достаточно взглянуть на состояние НАТО находиться в состоянии полной демобилизации.

"Альянс... не находится в состоянии высокой боеспособности. В любом случае, многие из оборонных мощностей НАТО не приспособлены к борьбе с тем, что сейчас может продемонстрировать Россия", – заявил генерал.

Ранее сообщалось, что сенатор-республиканец Джон Маккейн, глава комитета сената США по вооруженным силам, заявил, что каждый гражданин страны должен знать об угрозах со стороны России.
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