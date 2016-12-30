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НАТО не видит прямой угрозы со стороны России – Столтенберг

Сегодня, 10:03

Генсек альянса также выразил мнение, что нет смысла сравнивать Россию с ИГ

Йенс Столтенберг. Фото: AFP
Йенс Столтенберг. Фото: AFP

НАТО не видит прямой угрозы для стран-участниц альянса со стороны России и считает важным поддерживать диалог с Москвой. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в опубликованном интервью немецкому агентству DPA.

"От России не исходит непосредственной угрозы для партнеров по альянсу. Россия является нашим соседом и останется нашим соседом, поэтому мы стараемся поддерживать диалог и стремимся к деэскалации", – сказал он.

Отвечая на вопрос, кто будет, по его мнению, представлять более существенную опасность для НАТО в 2017 году – РФ или террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), Столтенберг выразил мнение, что "нет смысла сравнивать Россию с ИГ".

"ИГ – это совершенно другое. Она несет ответственность за многочисленные теракты в столицах государств НАТО", – напомнил генсек альянса. "Наша цель – разбить ИГ, уничтожить группировку", – добавил он.

Глава НАТО отметил, что неспособность Совета Безопасности ООН прийти к единому решению по Сирии ослабляет международное сообщество. "В случае с Сирией мы, к сожалению, видим, что работа ООН блокирована, видим, как СБ ООН не удается достичь единого мнения. Это ослабляет дееспособность всего международного сообщества", – сказал он.

Столтенберг отметил, что альянс не считает возможным военное вмешательство в ситуацию в Сирии. "Мы должны рассмотреть аргументы, которые говорят в пользу применения военной силы и против. В этом случае партнеры по альянсу пришли к выводу, что противоположные аргументы (против военного вмешательства) имеют больший вес", – подчеркнул он.

"Применение военной силы без ясного мандата ООН могло бы лишь усугубить конфликт в Сирии и привести к более крупному региональному конфликту", – считает генсек альянса.

"Главная задача НАТО – защищать партнеров и территорию альянса. НАТО не является мировым полицейским", – подчеркнул он.

Ранее британские СМИ сообщили о том, что новым генсеком НАТО в 2018 году может стать экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон. Сторонники Кэмерона в правительстве намекнули на то, что экс-премьер готов к обсуждению данной идеи.

Полномочия нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекают в 2018 году. Страны-участницы НАТО могут продлить его полномочия еще на год, однако в 2019 году место в любом случае окажется вакантным.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс и Россия имеют глубокие разногласия по поводу кризиса на востоке Украины.
россия, Сирия, нато, ООН, Столтенберг

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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