Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Найденные голландским журналистом на Донбассе останки принадлежат жертве крушения MH17 – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7881/61_main.1484343337.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/61_tn.1484343337.jpg Мир Согласно тесту ДНК, изъятая кость принадлежит одному из погибших пассажиров малайзийского "боинга"

Найденные голландским журналистом на Донбассе останки принадлежат жертве крушения MH17 – СМИ

Сегодня, 23:35

Согласно тесту ДНК, изъятая кость принадлежит одному из погибших пассажиров малайзийского "боинга"

В Нидерландах задержали журналиста с обломками самолета &quot;Боинга-777&quot;, сбитого на Донбассе. Фото: AFP
В Нидерландах задержали журналиста с обломками самолета "Боинга-777", сбитого на Донбассе. Фото: AFP

Найденные голландским журналистом Михелем Спеккерсом останки на месте крушения MH17 на Донбассе принадлежат жертве трагедии. Об этом со ссылкой на голландскую прокуратуру сообщает ТАСС.

"Криминалистическая экспертиза показала, что одним из изъятых предметов является человеческая кость. Согласно тесту ДНК, она принадлежит одному из погибших пассажиров, чья личность была установлена в 2014 году. Родственники жертвы трагедии уже проинформированы", – сообщили в прокуратуре.

Напомним, 9 января в Амстердаме задержали голландских журналистов Стефана Бека и Мишеля Спеккерса, прибывших с Донбасса. У них отобрали фрагменты "Боинга", включая возможные человеческие останки (кусок кости), а также снятые и записанные на Донбассе материалы.

Суд в Нидерландах разрешил использовать в интересах следствия часть материалов о катастрофе.

Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским зенитно-ракетным комплексом "Бук", ввезенным в Украину из России.
самолет, личность, ДНК, Boeing, останки, рейс, боинг, Бук, MH17, фрагменты, На Донбассе

Вы сейчас просматриваете новость "Найденные голландским журналистом на Донбассе останки принадлежат жертве крушения MH17 – СМИ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

В Нидерландах задержали журналиста с обломками самолета "Боинга-777", сбитого на Донбассе. Фото: AFP

Крушение MH17 на Донбассе: в Нидерландах задержали журналиста с обломками самолета

9 Января, 14:45

Среди вещей у работника СМИ нашли металлические детали, а также один объект, похожий на человеческие останки

Мир

Стратегический бомбардировщик Б-52 способен нести ядерное вооружение. Фото: wikipedia.org

В США у стратегического бомбардировщика в полете отвалился двигатель

5 Января, 10:34

Пилотам B-52 удалось посадить бомбардировщик, избежав крушения самолета

Мир

О причинах катастрофы не сообщается. Фото: AFP

В Колумбии разбился Boeing-727

21 Декабря 2016, 14:26

На борту грузового самолета было пять человек 

Украина

Место катастрофы малайзийского авиалайнера на Донбассе. Фото: AFP

ГПУ установила 100 человек, причастных к катастрофе МН17

14 Декабря 2016, 16:40

Все эти люди установлены и идентифицированы, однако следствие пока не хочет раскрывать их имен

Украина

ГПУ ищет свидетелейкатастрофы МН17. Фото: AFP

ГПУ обещает свидетелям катастрофы МН17 гарантии безопасности

14 Декабря 2016, 15:27

Следствие надеется получить ответы от возможных свидетелей на ключевые вопросы по делу сбитого "Боинга"

Мир

В Нидерландах строят мемориал в память о жертвах крушения "Боинга" на Донбассе

8 Декабря 2016, 17:34

Комплекс планируют достроить к третьей годовщине катастрофы

Мир

Дональда Трампа возмутила цена на новый президентский самолет

7 Декабря 2016, 20:39

На украинском заводе "Антонов" тут же сделали новоизбранному президенту США деловое предложение

Мир

Виновников назовут не раньше 2018 года. Фото: AFP

В Малайзии назвали дату, когда станут известны виновники крушения "Боинга" МН17

16 Ноября 2016, 09:39

Следователи по катастрофе малайзийского самолета уже определили широкий круг лиц, которые могут быть причастны к преступлению

Донбасс

Элиот Хиггинс. Фото: из открытых источников

У следственной группы есть записи, которые помогут установить, кто отдал приказ сбить MH17 – Bellingcat

10 Ноября 2016, 16:52

За отправку военной техники в Украину ответственно командование российских вооруженных сил, уверен Хиггинс

Политика

Обломки МН17. Фото: AFP

Украина продлила срок соглашения с Нидерландами по расследованию катастрофы рейса МН17

10 Ноября 2016, 12:16

Действие договора продлено до августа следующего года, в АП считают, что это будет способствовать скорейшему завершению расследования

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.