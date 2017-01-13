Найденные голландским журналистом на Донбассе останки принадлежат жертве крушения MH17 – СМИ

Найденные голландским журналистом Михелем Спеккерсом останки на месте крушения MH17 на Донбассе принадлежат жертве трагедии. Об этом со ссылкой на голландскую прокуратуру сообщает ТАСС.

"Криминалистическая экспертиза показала, что одним из изъятых предметов является человеческая кость. Согласно тесту ДНК, она принадлежит одному из погибших пассажиров, чья личность была установлена в 2014 году. Родственники жертвы трагедии уже проинформированы", – сообщили в прокуратуре.

Напомним, 9 января в Амстердаме задержали голландских журналистов Стефана Бека и Мишеля Спеккерса, прибывших с Донбасса. У них отобрали фрагменты "Боинга", включая возможные человеческие останки (кусок кости), а также снятые и записанные на Донбассе материалы.

Суд в Нидерландах разрешил использовать в интересах следствия часть материалов о катастрофе.

Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским зенитно-ракетным комплексом "Бук", ввезенным в Украину из России.