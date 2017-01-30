Назарбаев решил обратиться к народу Казахстана со специальным заявлением

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступит в понедельник со специальным заявлением. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Сегодня в 21.00 (17.00 кв) в эфире республиканских телеканалов ожидается специальное заявление главы государства", – говорится в сообщении.

Каких-либо деталей не сообщается.

Напомним ране глава Казахстана выступил в телеэфире со "специальным обращением". В нем он заявил о начале всенародного обсуждения конституционной реформы, по итогам которой, как ожидается, роль правительства и парламента в республике значительно усилится, а президент будет играть роль верховного арбитра.

Как известно, в Госдуме РФ выступили с территориальными претензиями к Казахстану. "Мы великая страна и должны защищать свои интересы по всему миру всеми доступными силами. Сил у нас достаточно, нужно вести пропаганду, не все потеряно в так называемых странах ближнего зарубежья", – заявил так называемый "депутат" Госдумы России от временно оккупированного Крыма Павел Шперов на заседании круглого стола в нижней палате российского парламента по проблемам российских соотечественников.

По мнению Шперова, "когда мы, например, в Казахстане называем наших соотечественников диаспорой, то это наши земли, которые временно отторгнуты. Границы не вечны, и мы вернемся к границам государства российского. Это будет в ближайшее время".