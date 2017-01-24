Назван самый дешевый для переезда город мира
Эксперты посчитали расходы на первый месяц проживания на новом месте, в частности, траты на аренду квартиры, подключение телефона, питание и транспорт
Тунис возглавил список самых дешевых для переезда городов мира в 2017 году. Соответствующий рейтинг составили эксперты немецкой компании Movinga, предоставляющей услуги грузового такси.
Эксперты посчитали расходы на первый месяц проживания на новом месте, в частности, траты на аренду квартиры, подключение телефона, питание и транспорт. Таким образом в Тунисе (столице одноименного государства в Африке) это обойдется почти в 398 долларов.
На втором месте находится город Бангалор на юге Индии с показателем примерно в 422 доллара. Замыкает тройку Каир (чуть больше 532 долларов).
Четвертая позиция досталась Бухаресту, где за первый месяц проживания придется отдать 583 доллара, а пятая — Медельину (Колумбия). Переезд туда будет стоить 603,6 доллара.
В топ-10 рейтинга также вошли в порядке убывания София (Болгария), колумбийская столица Богота, Лагос (Нигерия), Рига и Будапешт.
Всего в рейтинг были включены 75 населенных пунктов. Последнюю строчку в нем заняла столица Анголы Луанда. За первый месяц проживания там надо будет потратить около 3,3 тысячи долларов.
Вы сейчас просматриваете новость "Назван самый дешевый для переезда город мира". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии