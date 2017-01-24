Назван самый дешевый для переезда город мира

Эксперты посчитали расходы на первый месяц проживания на новом месте, в частности, траты на аренду квартиры, подключение телефона, питание и транспорт

Тунис возглавил список самых дешевых для переезда городов мира в 2017 году. Соответствующий рейтинг составили эксперты немецкой компании Movinga, предоставляющей услуги грузового такси.

Эксперты посчитали расходы на первый месяц проживания на новом месте, в частности, траты на аренду квартиры, подключение телефона, питание и транспорт. Таким образом в Тунисе (столице одноименного государства в Африке) это обойдется почти в 398 долларов.

На втором месте находится город Бангалор на юге Индии с показателем примерно в 422 доллара. Замыкает тройку Каир (чуть больше 532 долларов).

Четвертая позиция досталась Бухаресту, где за первый месяц проживания придется отдать 583 доллара, а пятая — Медельину (Колумбия). Переезд туда будет стоить 603,6 доллара.

В топ-10 рейтинга также вошли в порядке убывания София (Болгария), колумбийская столица Богота, Лагос (Нигерия), Рига и Будапешт.

Всего в рейтинг были включены 75 населенных пунктов. Последнюю строчку в нем заняла столица Анголы Луанда. За первый месяц проживания там надо будет потратить около 3,3 тысячи долларов.