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Названо самое страшное место в мире http://www.segodnya.ua/img/article/7849/48_main.1483191347.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/48_tn.1483191347.jpg Мир В рейтинг самых страшных мест в мире вошел французский поселок Орадур-сюр-Глан, который был уничтожен нацистами в 1944 году вместе с 642 жителями

Названо самое страшное место в мире

Сегодня, 15:44

В рейтинг самых страшных мест в мире вошел французский поселок Орадур-сюр-Глан, который был уничтожен нацистами в 1944 году вместе с 642 жителями

Лес Хойя-Бачу в Трансильвании. Фото: eco-turizm.net
Лес Хойя-Бачу в Трансильвании. Фото: eco-turizm.net

Лес Хойя-Бачу, который распложен в Трансильвании, еще известный как бермудский треугольник Румынии, возглавил список "18 самых кошмарных мест, которые не дадут тебе заснуть ночью".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на развлекательный сайт 9gag.com.

По данным издания, румынский лес вызвал большой интерес пользователей во всем мире — ему поставили "лайк" более 20 тысяч человек. Также с этим местом связано множество легенд о бесследно исчезающих людях, инопланетянах, а также выходящей из строя электронике.

Кроме того, в рейтинг самых страшных мест в мире вошел французский поселок Орадур-сюр-Глан, который был уничтожен нацистами в июне 1944-го вместе с 642 жителями. Сейчас там руины; рядом отстроили коммуну, которую назвали так же.

Вместе с тем, одна из позиций в перечне досталась ирландскому замку Лип. Его владельцы О’Кэрроллы, согласно Википедии, приглашали своих врагов на обед под предлогом примирения, а потом убивали их прямо за столом или в постелях после застолья. Под обеденным залом находилась темница, в которую ничего не подозревавшие гости проваливались через люк в углу зала. На дне были острые колья, если же кто-то "промахивался", его оставляли умирать среди разлагающихся трупов.

В рейтинг также попали город Ятинга в Индии, где ежегодно в сентябре-октябре кончают жизнь самоубийством сотни птиц, заброшенный Диснейленд в Китае, недостроенное метро в Цинциннати (США) и газовый кратер в Туркменистане, который называют "Воротами в ад".
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