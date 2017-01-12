Не "Боярышником" единым: в России три человека насмерть отравились стекломоем "Дед Мороз"
Тела погибших нашли в заброшенном доме в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге (Россия) три человека насмерть отравились стеклоочистителем "Дед Мороз", передает Фонтанка.
Тела трех человек – женщины и двух мужчин – были найдены в заброшенном доме на набережной Смоленки.
По данным издания, у Следственного комитета пока нет точной информации, что в пятилитровой таре с этикеткой "Дед Мороз", которую обнаружили рядом с телами погибших, находилась содержащая метил жидкость.
Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК России (Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший смерть двух или более лиц).
Напомним, в декабре в Иркутске произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Отравление вызвал метиловый спирт, который содержался в концентрате "Боярышник". От отравлений умерли 78 человек, пострадали еще более 120.
Вы сейчас просматриваете новость "Не "Боярышником" единым: в России три человека насмерть отравились стекломоем "Дед Мороз"". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии