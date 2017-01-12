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Не "Боярышником" единым: в России три человека насмерть отравились стекломоем "Дед Мороз" http://www.segodnya.ua/img/article/7874/78_main.1484207279.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/78_tn.1484207279.jpg Мир Тела погибших нашли в заброшенном доме в Санкт-Петербурге

Не "Боярышником" единым: в России три человека насмерть отравились стекломоем "Дед Мороз"

Сегодня, 09:44

Тела погибших нашли в заброшенном доме в Санкт-Петербурге

В России три человека насмерть отравились стекломоем «Дед Мороз». Фото: из открытых источников
В России три человека насмерть отравились стекломоем «Дед Мороз». Фото: из открытых источников

В Санкт-Петербурге (Россия) три человека насмерть отравились стеклоочистителем "Дед Мороз", передает Фонтанка.

Тела трех человек – женщины и двух мужчин – были найдены в заброшенном доме на набережной Смоленки.

По данным издания, у Следственного комитета пока нет точной информации, что в пятилитровой таре с этикеткой "Дед Мороз", которую обнаружили рядом с телами погибших, находилась содержащая метил жидкость.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК России (Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший смерть двух или более лиц).

Напомним, в декабре в Иркутске произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Отравление вызвал метиловый спирт, который содержался в концентрате "Боярышник". От отравлений умерли 78 человек, пострадали еще более 120.
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