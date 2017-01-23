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"Не волнуйтесь, все под моим контролем": полуголый "Путин" обратился к жителям США (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7907/70_main.1485163781.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/70_tn.1485163781.jpg Мир Американский актер в шоу высмеял российского лидера

"Не волнуйтесь, все под моим контролем": полуголый "Путин" обратился к жителям США (видео)

Сегодня, 11:28

Американский актер в шоу высмеял российского лидера


Популярное американское шоу "Saturday Night Live" в первый день президентства Дональда Трампа, 21 января, открыло свою программу речью якобы обнаженного "Путина", передает ТСН со ссылкой на CNN.

Его роль исполнил американский актер Бек Беннет.

"Привет, Америка. Вчера мы сделали Дональда Трампа 45-м президентом США. Ура, мы это сделали", – сказал якобы Путин, который сидел перед камерой без рубашки.

Мужчина обращается к американскому народу с призывом не волноваться, что их страна в руках непредсказуемого человека, ведь это не так.

"Не волнуйтесь. Все под моим контролем. Путин сделает все к лучшему. Я обещаю, что мы будем заботиться об Америке, ведь это самая дорогая вещь, которую мы когда-либо покупали", – говорит он с экрана.

Обнаженный "Путин" обращается к женщинам в США, которые вышли на протест против Трампа. Он говорит, что в России женщины не протестуют и всем довольны. В этот момент появляется русская женщина Ольга, которая произносит оду Путину, за что он дает ей пенсию в виде рыбы.

В программе не обошли вниманием и количество людей, которые пришли на инаугурацию Трампа, сравнив ее с количеством тех, кто вышли на демонстрации против него.

В завершение обнаженный Путин также обещает, что однажды люди в Америке будут такие же счастливые, как и россияне.

"Мы не разделены, как вы, ведь все наши люди радуются своей свободе. Итак, Америка, это будут долгие четыре года для многих из вас, но помните: мы в этом вместе", – улыбаясь, завершает он.

Как известно, на выходных на марши против Трампа вышли миллионы человек в сотнях городов мира.
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