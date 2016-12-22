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Неадекватный водитель въехал в здание аэропорта в России (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7821/38_main.1482421303.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/38_tn.1482421303.jpg Мир Мужчина пробил стекла, снес двери, заехал в терминал и покатался внутри

Неадекватный водитель въехал в здание аэропорта в России (видео)

Сегодня, 17:40

Мужчина пробил стекла, снес двери, заехал в терминал и покатался внутри


В Казани (Россия) в ночь на 22 декабря водитель въехал в здание терминала местного аэропорта, передает "Дождь".

Мужчина, управлявший Lada Samara, не остановился по требованию сотрудников правоохранительных органов. Во время полицейской погони он протаранил въезд на территорию аэропорта, а позднее пробил стекла и въехал в само здание терминала.

Неадекватный водитель проехал помещение насквозь, повредив стойки и трубу водоснабжения. После этого он выехал на парковку, где был задержан сотрудниками МВД РФ.

По предварительным данным, ущерб от действий мужчины составил около 6 млн рублей.
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