Небоженко пояснил, почему Западу выгодна российская агрессия

Запад заинтересован в том, чтоб Россия участвовала в как можно большем количестве войн, что приведет к ее истощению и перестройке мирового порядка. Такое мнение высказал политолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко на своей странице в Facebook.

"Задача Запада, как бы цинично это ни звучало, — заставить Кремль развить бурную активность и агрессию в как можно больших направлениях. Чем в большем количестве конфликтов будет задействована Россия, тем меньше у нее будет союзников, и тем быстрее истощатся ее ресурсы. В то же время, в условиях разрушенных международных отношений и разваленных двух десятков государств на Востоке, Запад, уже сейчас, имеет возможность строить новый международный порядок", – написал Небоженко.

Он отметил, что Путин — всего лишь средство для перестройки этого мира и Россия от его действий ничего не получит.

"Кроме неприятностей, после Путина, Россия ничего не получит – ни в Украине, ни в Сирии, ни в Средней Азии или Ливии. Но Кремль об этом не подозревает. А Китай подозревает, что его хотят, всего лишь, использовать в качестве "большого геополитического шатуна" для развала уже всей Азии. Вот почему Китай не хочет вступать в стратегический союз с Россией, ибо он не готов участвовать в разрушении мира, не получив ничего взамен. А Путин только удивляется "тупости" китайцев, которые медлят, не хотят с ним броситься в бой против "ослабевшей" Америки и всего остального "загнивающего" западного мира", – подчеркнул эксперт.

Ранее американский финансист, филантроп и миллиардер Джордж Сорос заявлял, что над Европой нависла угроза попасть под влияние президента РФ Владимира Путина, а в 2017 году под "кремлевский удар" могут попасть выборы в европейских государствах.

Сам Владимир Путин пояснял, что не заинтересован в распаде ЕС. По его словам, России не выгоден развал ЕС и исчезновение евро, потому что 40% золотовалютных резервов содержатся в европейской валюте.