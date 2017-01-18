Небоженко рассказал, кого в РФ стоит опасаться больше Путина

В России есть силы, с которыми мировым лидерам будет сложнее договариваться, нежели с нынешним президентом, считает эксперт

Западу важно обратить внимание на заматеревших за спиной президента РФ Владимира Путина военных генералов, которые после двух проигранных войн – в Сирии и Украине – захотят прийти к власти, а сними договариваться станет сложнее. Об этом написал в Facebook директор социологической службы "Украинский барометр", политолог Виктор Небоженко.

По его словам, для Запада целью является уже не сам Путин, а тот режим, которые сформируется после его ухода.

"И тут есть два пути – военная диктатура или компромиссное либеральное правительство. Первое вариант гораздо опаснее самого правления Путина, который, пока способен на компромиссы ради спасения своих миллиардов. Чего не скажешь о российской военщине, которая уже почувствовала после Украины и Сирии вкус крови и денег. Теперь, российские генералы хотят власти. Они гораздо опаснее ФСБ и путиных-сечиных. Поэтому для Запада очень важно руками Путина придавить, подымающую голову, агрессивную военщину России, которая реально проиграла две войны в Украине и Сирии, и теперь, любой ценой хочет реванша, как путь к власти", – написал Небоженко.

Также отмечал влияние российских силовиков и политических эксперт Виталий Портников, который считает, что они не дадут Путину согласиться на предложение американского лидера Дональда Трампа о сокращении ядерного арсенала в обмен на отмену санкций.