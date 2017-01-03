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Нефть подорожала до максимума за полтора года http://www.segodnya.ua/img/article/7853/46_main.1483448382.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/46_tn.1483448382.jpg Мир Рост цен на нефть произошел после снижения уровня добычи в Кувейте и Омане

Нефть подорожала до максимума за полтора года

Сегодня, 14:58

Рост цен на нефть произошел после снижения уровня добычи в Кувейте и Омане

Фото: AFP
Фото: AFP

Цена на нефть марки Brent впервые с ноября 2015 года достигла $58,34 за баррель, а котировки WTI впервые с июля 2015 года  превысили $55, достигнув $55,24 за баррель Февральский фьючерс WTI таким образом вырос на 2,32%.

Рост цен произошел после снижения уровня нефтедобычи в Кувейте и Омане, сообщает "Дождь".

Ранее аналитики заявляли, что динамика мировых цен на нефть в 2017 году во многом будет определяться исполнением договоренностей о сокращении нефтедобычи государствами ОПЕК и не входящими в картель странами. 21–22 января 2017 года вопросы выполнения условий договора планируется обсудить на заседании в Вене, отмечает РБК.

1 января вступило в силу соглашение стран-членов ОПЕК о сокращении нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки. К договоренности присоединились и государства, не входящие в организацию, они пообещали сократить уровень добычи нефти на 600 тысяч баррелей в сутки.
доллар, нефть, цена, ОПЕК, баррель

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Источники:

Канал Дождь, РБК

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