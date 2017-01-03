Нефть подорожала до максимума за полтора года

Рост цен на нефть произошел после снижения уровня добычи в Кувейте и Омане

Цена на нефть марки Brent впервые с ноября 2015 года достигла $58,34 за баррель, а котировки WTI впервые с июля 2015 года превысили $55, достигнув $55,24 за баррель Февральский фьючерс WTI таким образом вырос на 2,32%.

Рост цен произошел после снижения уровня нефтедобычи в Кувейте и Омане, сообщает "Дождь".

Ранее аналитики заявляли, что динамика мировых цен на нефть в 2017 году во многом будет определяться исполнением договоренностей о сокращении нефтедобычи государствами ОПЕК и не входящими в картель странами. 21–22 января 2017 года вопросы выполнения условий договора планируется обсудить на заседании в Вене, отмечает РБК.

1 января вступило в силу соглашение стран-членов ОПЕК о сокращении нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки. К договоренности присоединились и государства, не входящие в организацию, они пообещали сократить уровень добычи нефти на 600 тысяч баррелей в сутки.