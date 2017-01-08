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Неизвестный с ножом напал на полицейский участок в Германии http://www.segodnya.ua/img/article/7863/1_main.1483865649.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/1_tn.1483865649.jpg Мир О мотивах преступника пока ничего не сообщается, другие подробности не приводятся

Неизвестный с ножом напал на полицейский участок в Германии

Сегодня, 10:59

О мотивах преступника пока ничего не сообщается, другие подробности не приводятся

Полиция Германии. Фото: vedomosti-ua.com
Полиция Германии. Фото: vedomosti-ua.com

Неизвестный мужчина ворвался в полицейский участок в немецком городе Дуйсбург и с ножом бросился на дежурного правоохранителя, который в ответ был вынужден открыть огонь на поражение. Об этом сообщила газета Rheinische Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По версии издания, нарушитель спокойствия перед тем, как ворваться в полицейский участок, нанес ножевые ранения двум людям. Первый инцидент произошел в одной из квартир в районе Бергхайм, второй – на улице.

О мотивах преступника пока ничего не сообщается. Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что миланская полиция застрелила мужчину, которого подозревают в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине.

Напомним, в результате теракта в германской столице в понедельник погибли 12 человек. Исламист угнал грузовик и въехал на нем на территорию рождественской ярмарки. Пока полиция не смогла задержать террориста.
Германия, теракт, нападение, полиция, участок

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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